В Україні запускають сервіс для скарг підприємців на державу

Міністерство економіки оголосило про запуск платформи “Пульс”, за допомогою якою підприємці можуть поскаржитись на будь-який державний орган та конкретного посадовця.

Що відомо про роботу сервісу “Пульс”

Зазначається, що наразі платформа проходить бета-тестування.

Підприємцям запропоновано оцінити роботу 22 державних органів, однак згодом їхня кількість має зрости.

Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об’єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців. Наприклад, звернулися у податкову, ЦНАП чи інші органи і не задоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на "Пульсі". Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті, - пояснює глава Мінекономіки Юлія Свириденко. Поширити

Підприємці

Передбачається, що завдяки застосунку “Пульс” підприємці не тільки зможуть залишити скаргу на конкретний державний орган або посадовця, а й також залишати схвальні відгуки.

З чого складається застосунок “Пульс” і як це працюватиме

Підкреслюється, що платформа має три елементи: дашборд, інформаційне вікно, та особистий кабінет підприємця.

Дашборд представляє зведену кількість даних про якість державних органів та кількість отриманих скарг від підприємців. Ці дані будуть оперативно оновлюватись.

Інформаційне вікно дозволить підприємцям залишати відгуки про якість роботи державних органів та повідомляти про існуючі проблеми.

Особистий кабінет підприємця слугуватиме, як функція відстеження етапу, на якому перебуває розгляд тієї чи іншої скарги.

Для того, щоб залишити скаргу або відгук про роботу того чи іншого державного органу необхідно буде зареєструватись у застосунку а допомогою електронного підпису, через банк ID або Дія.Підпис.

Після цього підприємцю буде запропоновано заповнити довгу та коротку форми.

За допомогою короткої форми можна буде оцінити базові критерії, серед яких умови відкриття та закриття підприємницької діяльності, відсутність незаконних перевірок.

За допомогою довгої форми можна буде залишити більш розгорнуту оцінку і поділитись досвідом щодо якості роботи того чи іншого державного органу.

Цю форму будуть опрацьовувати інакше. Її спрямують або до урядового контактного центру, де обробляються звернення громадян, а у складних випадках – до Ради бізнес-омбудсмена, якщо питання належать до її компетенцій.

Відповідь на скаргу надійде в особистий кабінет підприємця на платформі "Пульс".