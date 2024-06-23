Україна змушена списати 20 млрд доларів кредитних коштів у якості боргів від приватних підприємств.
Головні тези:
- Україні доведеться списати 20 млрд доларів боргу від приватних підприємств через складні фінансові умови та напад армії РФ.
- Найефективнішим рішенням для України є скорочення боргу на 40% та зупинка відтоку фінансових коштів.
- Потрібні рішучі кроки для забезпечення фінансування війни та економічного розвитку, при цьому зберігаючи привабливість для інвесторів.
- Саміт G7 обіцяв використати заморожені активи Росії для допомоги Україні, що потребує часу для реалізації.
- Наприкінці конфлікту з облігаціями стоїть не лише фінансова складність, а й майбутнє України та мир у регіоні.
Чому Україні доведеться пробачити приватним підприємствам заборгованність у розмірі 20 млрд доларів
За інформацією журналістів видання, злочинне вторгнення окупаційної армії РФ в Україну обійшлось Києву не в один мільярд доларів збитків.
До масштабного вторгнення злочинної армії РФ Україна вже перебувала у складній ситуації із заборгованністю після проведення реструктуризації приватного боргу у 2015 році внаслідок анексії Росією Криму.
Втім, тепер Україна повинна збалансувати запозичення для фінансування війни з управлінням старими борговими зобов’язаннями.
Як Україні накращим чином скоротити власний борг
На думку авторів матеріалу, найкращім рішенням для України буде проявити інтерес до власників облігацій і намагатись скоротити борг приблизно на 40%.
Наразі Україна не має змоги погоджуватись на складну та тривалу угоду щодо банкрутства і повинна зупинити відток фінансових коштів.
Щорічні виплати будуть необхідні для збереження привабливості для майбутніх кредиторів, але мають бути невеликими та символічними.
Водночас автори підкреслюють, що Києву слід остерігатися занадто сильно тиснути на власників облігацій, оскільки ті можуть потім продати свої борги хедж-фондам або іншим приватним структурам.
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