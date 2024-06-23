Чому Україні доведеться пробачити приватним підприємствам заборгованність у розмірі 20 млрд доларів

За інформацією журналістів видання, злочинне вторгнення окупаційної армії РФ в Україну обійшлось Києву не в один мільярд доларів збитків.

До масштабного вторгнення злочинної армії РФ Україна вже перебувала у складній ситуації із заборгованністю після проведення реструктуризації приватного боргу у 2015 році внаслідок анексії Росією Криму.

Втім, тепер Україна повинна збалансувати запозичення для фінансування війни з управлінням старими борговими зобов’язаннями.

Це складне жонглювання. Київ має відповідати фіскальним очікуванням суверенних і багатосторонніх кредиторів, чиє фінансування підтримує військові зусилля та економіку. Водночас він має залишатися привабливим для приватних інвесторів, чиї грошові потоки матимуть вирішальне значення наступного дня після війни — коли відбудову потрібно буде почати серйозно, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Як Україні накращим чином скоротити власний борг

На думку авторів матеріалу, найкращім рішенням для України буде проявити інтерес до власників облігацій і намагатись скоротити борг приблизно на 40%.

Наразі Україна не має змоги погоджуватись на складну та тривалу угоду щодо банкрутства і повинна зупинити відток фінансових коштів.

Щорічні виплати будуть необхідні для збереження привабливості для майбутніх кредиторів, але мають бути невеликими та символічними.

Водночас автори підкреслюють, що Києву слід остерігатися занадто сильно тиснути на власників облігацій, оскільки ті можуть потім продати свої борги хедж-фондам або іншим приватним структурам.