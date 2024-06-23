Україна не отримає 20 млрд доларів боргів від приватних підприємств
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Економіка
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Україна не отримає 20 млрд доларів боргів від приватних підприємств

Долари
Джерело:  The Financial Times

Україна змушена списати 20 млрд доларів кредитних коштів у якості боргів від приватних підприємств. 

Головні тези:

  • Україні доведеться списати 20 млрд доларів боргу від приватних підприємств через складні фінансові умови та напад армії РФ.
  • Найефективнішим рішенням для України є скорочення боргу на 40% та зупинка відтоку фінансових коштів.
  • Потрібні рішучі кроки для забезпечення фінансування війни та економічного розвитку, при цьому зберігаючи привабливість для інвесторів.
  • Саміт G7 обіцяв використати заморожені активи Росії для допомоги Україні, що потребує часу для реалізації.
  • Наприкінці конфлікту з облігаціями стоїть не лише фінансова складність, а й майбутнє України та мир у регіоні.

Чому Україні доведеться пробачити приватним підприємствам заборгованність у розмірі 20 млрд доларів

За інформацією журналістів видання, злочинне вторгнення окупаційної армії РФ в Україну обійшлось Києву не в один мільярд доларів збитків.

До масштабного вторгнення злочинної армії РФ Україна вже перебувала у складній ситуації із заборгованністю після проведення реструктуризації приватного боргу у 2015 році внаслідок анексії Росією Криму.

Втім, тепер Україна повинна збалансувати запозичення для фінансування війни з управлінням старими борговими зобов’язаннями.

Це складне жонглювання. Київ має відповідати фіскальним очікуванням суверенних і багатосторонніх кредиторів, чиє фінансування підтримує військові зусилля та економіку. Водночас він має залишатися привабливим для приватних інвесторів, чиї грошові потоки матимуть вирішальне значення наступного дня після війни — коли відбудову потрібно буде почати серйозно, - підкреслюється у матеріалі видання.

Як Україні накращим чином скоротити власний борг

На думку авторів матеріалу, найкращім рішенням для України буде проявити інтерес до власників облігацій і намагатись скоротити борг приблизно на 40%.

Наразі Україна не має змоги погоджуватись на складну та тривалу угоду щодо банкрутства і повинна зупинити відток фінансових коштів.

Щорічні виплати будуть необхідні для збереження привабливості для майбутніх кредиторів, але мають бути невеликими та символічними.

Водночас автори підкреслюють, що Києву слід остерігатися занадто сильно тиснути на власників облігацій, оскільки ті можуть потім продати свої борги хедж-фондам або іншим приватним структурам.

На нещодавньому саміті G7 лідери домовилися використати відсотки від заморожених активів Росії для допомоги у фінансуванні військових зусиль України. Незважаючи на те, що угода є багатообіцяючою для фінансів України, її реалізація потребуватиме часу. Тим часом власники облігацій не повинні розглядати це як будь-яку іншу суверенну реструктуризацію. На кону війна, - підкреслюється у матеріалі.

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