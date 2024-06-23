Почему Украине придется простить частным предприятиям задолженность в размере 20 млрд долларов

По информации журналистов, преступное вторжение оккупационной армии РФ в Украину обошлось Киеву не в один миллиард долларов убытков.

До масштабного вторжения преступной армии РФ Украина уже находилась в сложной ситуации с задолженностью после проведения реструктуризации частного долга в 2015 году по причине аннексии Россией Крыма.

Впрочем, теперь Украина должна сбалансировать заимствования для финансирования войны с управлением старыми долговыми обязательствами.

Это сложное жонглирование. Киев должен отвечать фискальным ожиданиям суверенных и многосторонних кредиторов, финансирование которых поддерживает военные усилия и экономику. В то же время, он должен оставаться привлекательным для частных инвесторов, чьи денежные потоки будут иметь решающее значение на следующий день после войны — когда восстановление нужно будет начать серьезно, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Как Украине лучшим образом сократить собственный долг

По мнению авторов материала, лучшим решением для Украины будет проявить интерес к обладателям облигаций и попытаться сократить долг примерно на 40%.

В настоящее время Украина не имеет возможности соглашаться на сложное и длительное соглашение о банкротстве и должна остановить отток финансовых средств.

Ежегодные выплаты будут необходимы для сохранения привлекательности для будущих кредиторов, но должны быть небольшими и символическими.

В то же время авторы подчеркивают, что Киеву следует опасаться слишком сильно давить на владельцев облигаций, поскольку те могут затем продать свои долги хедж-фондам или другим частным структурам.