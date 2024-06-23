Украина не получит 20 млрд долларов долгов от частных предприятий
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Украина не получит 20 млрд долларов долгов от частных предприятий

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Источник:  The Financial Times

Украина вынуждена списать 20 млрд. долларов кредитных средств в качестве долгов от частных предприятий.

Главные тезисы

  • Украине необходимо сократить долг на 40% и прекратить отток финансовых средств для сохранения привлекательности для инвесторов.
  • Саммит G7 обещал использовать замороженные активы России для помощи Украине, но реализация этого требует времени.
  • Сложные финансовые условия и нападение армии РФ заставляют Украину искать решения по обеспечению финансирования войны.
  • Украина должна балансировать заимствования для финансирования военных усилий с управлением старыми долговыми обязательствами.
  • Необходимо предотвратить сильное давление на владельцев облигаций, чтобы избежать их продажи хедж-фондам или другим структурам.

Почему Украине придется простить частным предприятиям задолженность в размере 20 млрд долларов

По информации журналистов, преступное вторжение оккупационной армии РФ в Украину обошлось Киеву не в один миллиард долларов убытков.

До масштабного вторжения преступной армии РФ Украина уже находилась в сложной ситуации с задолженностью после проведения реструктуризации частного долга в 2015 году по причине аннексии Россией Крыма.

Впрочем, теперь Украина должна сбалансировать заимствования для финансирования войны с управлением старыми долговыми обязательствами.

Это сложное жонглирование. Киев должен отвечать фискальным ожиданиям суверенных и многосторонних кредиторов, финансирование которых поддерживает военные усилия и экономику. В то же время, он должен оставаться привлекательным для частных инвесторов, чьи денежные потоки будут иметь решающее значение на следующий день после войны — когда восстановление нужно будет начать серьезно, - подчеркивается в материале издания.

Как Украине лучшим образом сократить собственный долг

По мнению авторов материала, лучшим решением для Украины будет проявить интерес к обладателям облигаций и попытаться сократить долг примерно на 40%.

В настоящее время Украина не имеет возможности соглашаться на сложное и длительное соглашение о банкротстве и должна остановить отток финансовых средств.

Ежегодные выплаты будут необходимы для сохранения привлекательности для будущих кредиторов, но должны быть небольшими и символическими.

В то же время авторы подчеркивают, что Киеву следует опасаться слишком сильно давить на владельцев облигаций, поскольку те могут затем продать свои долги хедж-фондам или другим частным структурам.

На недавнем саммите G7 лидеры договорились использовать проценты от замороженных активов России для помощи в финансировании военных усилий Украины. Несмотря на то, что соглашение многообещающее для финансов Украины, его реализация потребует времени. Между тем, владельцы облигаций не должны рассматривать это как любую другую суверенную реструктуризацию. На кону война, – подчеркивается в материале.

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