Украина вынуждена списать 20 млрд. долларов кредитных средств в качестве долгов от частных предприятий.
Главные тезисы
- Украине необходимо сократить долг на 40% и прекратить отток финансовых средств для сохранения привлекательности для инвесторов.
- Саммит G7 обещал использовать замороженные активы России для помощи Украине, но реализация этого требует времени.
- Сложные финансовые условия и нападение армии РФ заставляют Украину искать решения по обеспечению финансирования войны.
- Украина должна балансировать заимствования для финансирования военных усилий с управлением старыми долговыми обязательствами.
- Необходимо предотвратить сильное давление на владельцев облигаций, чтобы избежать их продажи хедж-фондам или другим структурам.
Почему Украине придется простить частным предприятиям задолженность в размере 20 млрд долларов
По информации журналистов, преступное вторжение оккупационной армии РФ в Украину обошлось Киеву не в один миллиард долларов убытков.
До масштабного вторжения преступной армии РФ Украина уже находилась в сложной ситуации с задолженностью после проведения реструктуризации частного долга в 2015 году по причине аннексии Россией Крыма.
Впрочем, теперь Украина должна сбалансировать заимствования для финансирования войны с управлением старыми долговыми обязательствами.
Как Украине лучшим образом сократить собственный долг
По мнению авторов материала, лучшим решением для Украины будет проявить интерес к обладателям облигаций и попытаться сократить долг примерно на 40%.
В настоящее время Украина не имеет возможности соглашаться на сложное и длительное соглашение о банкротстве и должна остановить отток финансовых средств.
Ежегодные выплаты будут необходимы для сохранения привлекательности для будущих кредиторов, но должны быть небольшими и символическими.
В то же время авторы подчеркивают, что Киеву следует опасаться слишком сильно давить на владельцев облигаций, поскольку те могут затем продать свои долги хедж-фондам или другим частным структурам.
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