Проєкт Мінкультури з перевірки медіаграмотності “Фільтр” провів 17 жовтня Національний тест з медіаграмотності, який від самого початку залучив рекордну кількість українців.

Що відомо про масовий інтерес українців до перевірки власної медіаграмотності

Зазначається, що кожної хвилини тест намагались пройти близько 10 тис українців і вже протягом перших 3 годин перевірку тестом пройшли близько 100 тис осіб.

Підкреслюється, що така велика кількість українців, що бажали перевірити власну медіаграмотність, стала справжнім викликом для сайту, який тимчасово перестав працювати.

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Розробники тесту не засмутились через тимчасове припинення роботи сайту, а навпаки були приємно здивовані тією кількістю українців, які проявили інтерес до тесту.

За словами організаторів, за 3 роки проведення тесту був встановлений рекордний показник за кількістю бажаючих взяти у ньому участь українців.

Для порівняння: у 2023 році у тесті взяли участь 26 тисяч учасників.

Ми не очікували такого потоку користувачів, але це прекрасно підкреслює важливість теми медіаграмотності. Та доводить, що українці прагнуть бути більш стійкими до маніпуляцій та дезінформації. Ми працюємо над збільшенням потужності платформи і закликаємо всіх спробувати пройти тест пізніше. Вся інформація доступна у соцмережах “Фільтра”, — зазначила керівник проєкту Ольга Кравченко. Поширити

Що відомо про національний тест на медіаграмотність

Тест складається з 25 питань, що охоплюють 5 тематичних блоків. 50 учасників, які покажуть найкращі результати, отримають призи, серед яких подарункові сертифікати, портативні зарядні пристрої, термокружки та інші приємні сюрпризи.

Для того, аби взяти участь, необхідно перейти за посиланням. Однак наразі сайт все ще відновлюють.

Щоб долучитися до розіграшу призів та отримати сертифікат, тест потрібно пройти 17 жовтня з 8:30 до 23:59.

Результати тесту будуть опубліковані 18 жовтня на сайті проєкту «Фільтр».

Тест буде доступний не лише сьогодні, 17 жовтня, а й надалі. Тож кожен українець зможе перевірити власний рівень медіаграмотності, але розіграш призів стосується тільки тих, хто пройде його 17 жовтня.