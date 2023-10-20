Сайт террористической организации ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") размещен на хостинге российской компании. Речь идет о VDSina, главный офис которой находится в Москве.

Сайт ХАМАС расположен на русском хостинге

Официальный интернет-сайт ХАМАС hamas.ps (по крайней мере, по состоянию на 19 октября) размещался на российском хостинге VDSina, на серверах Selectel.

Компания VDSina заявляет, что существует в качестве хостинга облачных серверов VDS/VPS с 2014 года. Она предлагает по выбору две локации для размещения виртуальных серверов: в России (Москва) и Нидерландах (Амстердам).

Что касается российского провайдера услуг облачной инфраструктуры и центров обработки данных Selectel, то, согласно открытым источникам, его материнская компания расположена в Объединенных Арабских Эмиратах.

Основатель и председатель совета директоров – Лев Левиев. Он также является одним из соучредителей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Левиев имеет два гражданства: русское и израильское.

Байден объяснил логику действий ХАМАС и РФ

Во время традиционного обращения к нации, глава Белого дома в очередной раз напомнил американцам, как важно поддерживать демократию в их борьбе за свободу.

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, - предупредил международное сообщество президент США. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии.