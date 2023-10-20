Сайт ХАМАС расположен на русском хостинге
Категория
Мир
Дата публикации

Сайт ХАМАС расположен на русском хостинге

ХАМАС
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Источник:  ONLINE.UA

Сайт террористической организации ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") размещен на хостинге российской компании. Речь идет о VDSina, главный офис которой находится в Москве.

Сайт ХАМАС расположен на русском хостинге

Официальный интернет-сайт ХАМАС hamas.ps (по крайней мере, по состоянию на 19 октября) размещался на российском хостинге VDSina, на серверах Selectel.

Компания VDSina заявляет, что существует в качестве хостинга облачных серверов VDS/VPS с 2014 года. Она предлагает по выбору две локации для размещения виртуальных серверов: в России (Москва) и Нидерландах (Амстердам).

Что касается российского провайдера услуг облачной инфраструктуры и центров обработки данных Selectel, то, согласно открытым источникам, его материнская компания расположена в Объединенных Арабских Эмиратах.

Основатель и председатель совета директоров – Лев Левиев. Он также является одним из соучредителей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Левиев имеет два гражданства: русское и израильское.

Байден объяснил логику действий ХАМАС и РФ

Во время традиционного обращения к нации, глава Белого дома в очередной раз напомнил американцам, как важно поддерживать демократию в их борьбе за свободу.

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, - предупредил международное сообщество президент США.

Он также обратил внимание на то, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии.

Они продолжают действовать и цена угрозы для Америки и всего мира продолжает расти. Если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной только Украиной, - объяснил глава Белого дома.

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