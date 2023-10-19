Шольц резко отреагировал на слова Путина о войне между Израилем и ХАМАС

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам гражданского населения.
Шольц резко отреагировал на слова Путина по поводу войны между Израилем и ХАМАС
Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле
Он хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп написал об этом в статье The Telegraph.
Полковник считает, что вмешательство Путина ничего не изменит.
Автор статьи считает, что война Израиля против ХАМАС может оказать кратковременную выгоду Кремлю. Но Запад сейчас сплачивается вокруг Израиля, а РФ на этом фоне выглядит "аутсайдера".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-