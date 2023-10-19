Шольц резко отреагировал на слова Путина о войне между Израилем и ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц резко отреагировал на слова Путина о войне между Израилем и ХАМАС

Шольц
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Источник:  Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам гражданского населения.

Шольц резко отреагировал на слова Путина по поводу войны между Израилем и ХАМАС

Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент повсеместно предупреждает о том, что в вооруженных конфликтах могут быть жертвы среди гражданского населения. Более циничного, чем это (высказывание), не искать, - сказал он.

Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле

Он хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп написал об этом в статье The Telegraph.

Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", - отметил он.

Полковник считает, что вмешательство Путина ничего не изменит.

Репутация России как сильного мирового государства была сильно подорвана в Украине. ВС РФ остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага во временно оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль. Теперь страны Ближнего Востока считают Россию "угасающим государством". В частности, в Сирии Путин уже теряет позиции, поскольку часть сил ему пришлось передислоцировать оттуда в Украину, – написал он.

Автор статьи считает, что война Израиля против ХАМАС может оказать кратковременную выгоду Кремлю. Но Запад сейчас сплачивается вокруг Израиля, а РФ на этом фоне выглядит "аутсайдера".

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