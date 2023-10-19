Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення та назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення.

Шольц різко відреагував на слова Путіна щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС

Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це (висловлювання), годі й шукати, - сказав він. Поширити

Путін хоче отримати вигоду від війни в Ізраїлі

Він хоче домовитися про припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і посилити свій вплив на Близькому Сході. Полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп написав про це у статті для The Telegraph.

Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер каже: "Наразі важливо зупинити кровопролиття, - зазначив він. Поширити

Полковник вважає, що втручання Путіна нічого не змінить.

Репутація Росії, як сильної світової держави, була сильно підірвана в Україні. ЗС РФ залишаються в дуже важкому становищі за 18 місяців після початку повномасштабного вторгнення до України. Удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах ворога в тимчасово окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль. Тепер країни Близького Сходу вважають Росію "згасаючою державою". Зокрема, у Сирії Путін вже втрачає позиції, оскільки частину сил йому довелося передислокувати звідти до України, - написав він. Поширити

Автор статті вважає, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу може надати короткочасну вигоду Кремлю. Але Захід зараз згуртовується навколо Ізраїлю, а РФ на тлі цього має вигляд "аутсайдера".