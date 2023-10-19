Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення та назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення.
Шольц різко відреагував на слова Путіна щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС
Путін хоче отримати вигоду від війни в Ізраїлі
Він хоче домовитися про припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і посилити свій вплив на Близькому Сході. Полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп написав про це у статті для The Telegraph.
Полковник вважає, що втручання Путіна нічого не змінить.
Автор статті вважає, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу може надати короткочасну вигоду Кремлю. Але Захід зараз згуртовується навколо Ізраїлю, а РФ на тлі цього має вигляд "аутсайдера".
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