ХАМАС выступил с неожиданным предложением в ходе переговоров с Израилем
Категория
Мир
Дата публикации

ХАМАС выступил с неожиданным предложением в ходе переговоров с Израилем

заложники ХАМАС
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Источник:  NBC News

Террористы из палестинской группировки ХАМАС во время переговоров выразили готовность освободить из плена часть заложников.

ХАМАС может отпустить часть заложников

Об этом узнала редакция NBC News от своего инсайдера, дипломата и бывшего американского чиновника.

После нескольких дней напряженных переговоров с участием американских, израильских и катарских официальных лиц ХАМАС выразил готовность освободить женщин и детей, которых он держит в плену, - говорится в сообщении.

По словам террористов, они якобы не удерживают всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль 10 дней назад.

Согласно данным анонимного источника издания, часть заложников удерживается Палестинским исламским джихадом, а другие – "случайными оппортунистами из числа жителей Газы".

ХАМАС продолжает уверять, что делает все возможное, чтобы “взять под опеку” всех пленных, однако также заявляет, что не может этого сделать в условиях постоянных бомбардировок.

Какое условие выдвинул ХАМАС для освобождения заложников

Кроме того, сообщается, что высокопоставленный представитель ХАМАС заявил NBC, что группировка готова немедленно освободить всех гражданских заложников – как иностранных, так и израильских – если Израиль прекратит свои воздушные удары по Газе.

Представитель ХАМАС заявил, что заложники могут быть освобождены в течение часа, если Израиль выполнит его условия. Он утверждает, что сейчас "нет безопасного места для их освобождения".

Что важно понимать, переговоры о судьбе заложников продолжаются "с первого дня".

К примеру, в первые дни ХАМАС настаивал на обмене пленными, но "они наконец признали, что этого не будет".

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