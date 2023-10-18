ХАМАС выступил с неожиданным предложением в ходе переговоров с Израилем

Террористы из палестинской группировки ХАМАС во время переговоров выразили готовность освободить из плена часть заложников.
ХАМАС может отпустить часть заложников
Об этом узнала редакция NBC News от своего инсайдера, дипломата и бывшего американского чиновника.
По словам террористов, они якобы не удерживают всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль 10 дней назад.
Согласно данным анонимного источника издания, часть заложников удерживается Палестинским исламским джихадом, а другие – "случайными оппортунистами из числа жителей Газы".
ХАМАС продолжает уверять, что делает все возможное, чтобы “взять под опеку” всех пленных, однако также заявляет, что не может этого сделать в условиях постоянных бомбардировок.
Какое условие выдвинул ХАМАС для освобождения заложников
Кроме того, сообщается, что высокопоставленный представитель ХАМАС заявил NBC, что группировка готова немедленно освободить всех гражданских заложников – как иностранных, так и израильских – если Израиль прекратит свои воздушные удары по Газе.
Что важно понимать, переговоры о судьбе заложников продолжаются "с первого дня".
К примеру, в первые дни ХАМАС настаивал на обмене пленными, но "они наконец признали, что этого не будет".
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