ХАМАС виступив з неочікуваною пропозицією під час переговорів з Ізраїлем

Терористи з палестинського угруповання ХАМАС під час перемовин висловило готовність звільнити з полону частину заручників.

ХАМАС може відпустити частину заручників

Про це дізналася редакція NBC News від свого інсайдера, який є дипломатом та колишнім американським посадовцем.

Після кількох днів напружених переговорів за участю американських, ізраїльських і катарських офіційних осіб, ХАМАС висловив готовність звільнити жінок і дітей, яких він утримує в полоні, - йдеться в повідомленні. Поширити

За словами терористів, вони нібито не утримують всіх заручників, яких захопили під час нападу на Ізраїль 10 днів тому.

Згідно з даними анонімного джерела видання, частина заручників утримується Палестинським ісламським джихадом, а інші – "випадковими опортуністами з числа жителів Гази".

ХАМАС продовжує запевняти, що робить все можливе, щоб "взяти під опіку" всіх полонених, проте також заявляє, що не може цього зробити в умовах постійних бомбардувань.

Hamas expresses willingness to release some captive women and children https://t.co/bn7EF9dMqC via @nbcnews — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) October 18, 2023

Яку умову висунув ХАМАС для звільнення заручників

Окрім того, наголошується, що високопоставлений представник ХАМАСу заявив NBC, що угруповання готове негайно звільнити всіх цивільних заручників – як іноземних, так і ізраїльських – якщо Ізраїль припинить свої повітряні удари по Газі.

Представник ХАМАСу заявив, що заручники можуть бути звільнені протягом години, якщо Ізраїль виконає його умови. Він стверджує, що зараз "немає безпечного місця для їх звільнення". Поширити

Що важливо розуміти, перемовини про долю заручників тривають "з першого дня".

До прикладу, у перші дні ХАМАС наполягав на обміні полоненими, але "вони нарешті визнали, що цього не буде".