ХАМАС виступив з неочікуваною пропозицією під час переговорів з Ізраїлем

Терористи з палестинського угруповання ХАМАС під час перемовин висловило готовність звільнити з полону частину заручників.
ХАМАС може відпустити частину заручників
Про це дізналася редакція NBC News від свого інсайдера, який є дипломатом та колишнім американським посадовцем.
За словами терористів, вони нібито не утримують всіх заручників, яких захопили під час нападу на Ізраїль 10 днів тому.
Згідно з даними анонімного джерела видання, частина заручників утримується Палестинським ісламським джихадом, а інші – "випадковими опортуністами з числа жителів Гази".
ХАМАС продовжує запевняти, що робить все можливе, щоб "взяти під опіку" всіх полонених, проте також заявляє, що не може цього зробити в умовах постійних бомбардувань.
Яку умову висунув ХАМАС для звільнення заручників
Окрім того, наголошується, що високопоставлений представник ХАМАСу заявив NBC, що угруповання готове негайно звільнити всіх цивільних заручників – як іноземних, так і ізраїльських – якщо Ізраїль припинить свої повітряні удари по Газі.
Що важливо розуміти, перемовини про долю заручників тривають "з першого дня".
До прикладу, у перші дні ХАМАС наполягав на обміні полоненими, але "вони нарешті визнали, що цього не буде".
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