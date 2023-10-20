Сайт ХАМАС розташований на російському хостингу
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Сайт ХАМАС розташований на російському хостингу

ХАМАС
Джерело:  ONLINE.UA

Веб-сайт терористичної організації ХАМАС ("Ісламський рух опору") розміщений на хостингу російської компанії. Йдеться про VDSina, головний офіс якої знаходиться у Москві.

Сайт ХАМАС розташований на російському хостингу

Офіційний інтернет-сайт ХАМАС hamas.ps (принаймні станом на 19 жовтня) розміщувався на російському хостингу VDSina, на серверах Selectel.

Компанія VDSina заявляє, що існує як хостинг хмарних серверів VDS/VPS із 2014 року. Вона пропонує на вибір дві локації для розміщення віртуальних серверів: у Росії (Москва) та Нідерландах (Амстердам).

Що стосується російського провайдера послуг хмарної інфраструктури й центрів обробки даних Selectel, то, згідно з відкритими джерелами, його материнська компанія розташована в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Засновник і голова ради директорів – Лев Левієв. Він також є одним зі співзасновників забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакті". Левієв має два громадянства: російське та ізраїльське.

Байден пояснив логіку дій ХАМАС та РФ

Під час традиційно звернення до нації, очільник Білого дому вкотре нагадав американцям, як важливо підтримувати демократії у їхній боротьбі за свободу.

ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, - попередив міжнародну спільноту президент США.

Він також звернув увагу на те, що, коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії.

Вони продовжують діяти, і ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати. Якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою влади і прагненням контролювати Україну, він не обмежиться однією лише Україною, - пояснив очільник Білого дому.

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