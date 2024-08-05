Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна

На итоговом коммюнике саммита мира уже 93 подписи. К документу присоединилась Республика Ботсвана.
Главные тезисы
- Республика Ботсвана присоединилась к коммюнике саммита мира, подписанному уже 93 странами, демонстрируя приверженность международным принципам.
- Президент Украины выразил благодарность за подписание документа Республикой Ботсвана и поддержку усилий по восстановлению мира.
- На саммите были утверждены три главных пункта коммюнике, касающиеся ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождения военнопленных.
- Глобальное соглашение на саммите предусматривает контроль ЗАЭС Украиной, обеспечение доступа к морским портам и освобождение задержанных гражданских и возвращение детей.
Коммюнике Саммита мира подписала Ботсвана
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание совместного коммюнике саммита мира Республикой Ботсвана.
Зеленский отметил, что Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2024
Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності.
Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам…
Он добавил, что Ботсвана своими действиями подтверждает свою поддержку усилий Украины по восстановлению справедливого мира.
Глобальный саммит мира
Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.
Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».
По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:
Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.
Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.
Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены.
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