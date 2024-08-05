Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна
Категория
Украина
Дата публикации

Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна

Владимир Зеленский
Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна
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На итоговом коммюнике саммита мира уже 93 подписи. К документу присоединилась Республика Ботсвана.

Главные тезисы

  • Республика Ботсвана присоединилась к коммюнике саммита мира, подписанному уже 93 странами, демонстрируя приверженность международным принципам.
  • Президент Украины выразил благодарность за подписание документа Республикой Ботсвана и поддержку усилий по восстановлению мира.
  • На саммите были утверждены три главных пункта коммюнике, касающиеся ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождения военнопленных.
  • Глобальное соглашение на саммите предусматривает контроль ЗАЭС Украиной, обеспечение доступа к морским портам и освобождение задержанных гражданских и возвращение детей.

Коммюнике Саммита мира подписала Ботсвана

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание совместного коммюнике саммита мира Республикой Ботсвана.

Зеленский отметил, что Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он добавил, что Ботсвана своими действиями подтверждает свою поддержку усилий Украины по восстановлению справедливого мира.

Защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и усиливаем все миролюбивые нации мира, — подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:

  • Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.

  • Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.

  • Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены.

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