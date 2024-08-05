Саммит мира. Итоговое коммюнике подписала еще одна страна

На итоговом коммюнике саммита мира уже 93 подписи. К документу присоединилась Республика Ботсвана.

Коммюнике Саммита мира подписала Ботсвана

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание совместного коммюнике саммита мира Республикой Ботсвана.

Зеленский отметил, что Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана.



Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності.



Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2024

Он добавил, что Ботсвана своими действиями подтверждает свою поддержку усилий Украины по восстановлению справедливого мира.

Защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и усиливаем все миролюбивые нации мира, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами: