Зеленский допустил присутствие представителей России на Втором саммите мира — видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ноябре Украина должна разработать план для Второго мирного саммита, где, по его мнению, должны присутствовать российские представители.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести Второй мирный саммит с участием российских представителей до ноября 2024 года.
- Мероприятия саммита будут касаться важных вопросов, таких как энергетическая безопасность, свободное мореходство и обмен пленными.
- Украина стремится организовать саммит до президентских выборов в США в связи с возможным возвращением Дональда Трампа к власти.
- Проведение мирного саммита требует тщательной подготовки и четких целей, чтобы оправдать ожидания участников.
- Несмотря на открытость Зеленского к диалогу, американские чиновники выражают сомнения по поводу участия России во Втором мирном саммите.
Украина может провести до ноября Второй саммит мира с представителями РФ — Зеленский
Об этом Президент сообщил на пресс-конференции.
По его словам, в конце июля — начале августа состоится первая встреча на уровне министров относительно выводов первого Саммита мира.
В августе в Турции должна состояться встреча по свободному мореходству и продовольственной безопасности, где будет разработан план, а в сентябре — в Канаде. Там также будет разработан план, а вопросы будут касаться обмена пленных и детей.
В то же время, Зеленский добавил, что, по его мнению, представители России должны присутствовать на Втором саммите мира.
Зеленский об открытости Формулы мира
Также он рассказал, что Саммит мира открыт, поэтому другие государства могут предоставлять свои предложения к Формуле мира.
И мы должны максимально открытыми, и тогда у нас есть шанс привлечь не только наших близких друзей из Европы, но и другие страны, которые нам нужны. Без них и их предложений хотя и не обязательно со всеми вещами соглашаться, но мы должны открытыми к диалогу.
Второй Глобальный саммит мира: что известно
Украина стремится провести второй Глобальный саммит мира к президентским выборам в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года. На этот раз он, вероятно, состоится с участием России.
Украинский чиновник подтвердил планы провести второй саммит до выборов в США. Несколько официальных источников заявили, что любую встречу нужно будет тщательно организовать в четких целях, чтобы оправдать ожидания.
В то же время некоторые американские чиновники не уверены, что саммит состоится при участии России.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-