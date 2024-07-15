Зеленский допустил присутствие представителей России на Втором саммите мира — видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ноябре Украина должна разработать план для Второго мирного саммита, где, по его мнению, должны присутствовать российские представители.

Украина может провести до ноября Второй саммит мира с представителями РФ — Зеленский

Об этом Президент сообщил на пресс-конференции.

По его словам, в конце июля — начале августа состоится первая встреча на уровне министров относительно выводов первого Саммита мира.

Первая встреча будет, скорее всего, в Катаре, что касается энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

В августе в Турции должна состояться встреча по свободному мореходству и продовольственной безопасности, где будет разработан план, а в сентябре — в Канаде. Там также будет разработан план, а вопросы будут касаться обмена пленных и детей.

После этих трех пунктов, если они сработают, будет полностью готов план реализации всех пунктов, и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готов план. Поделиться

В то же время, Зеленский добавил, что, по его мнению, представители России должны присутствовать на Втором саммите мира.

Зеленский об открытости Формулы мира

Также он рассказал, что Саммит мира открыт, поэтому другие государства могут предоставлять свои предложения к Формуле мира.

И мы должны максимально открытыми, и тогда у нас есть шанс привлечь не только наших близких друзей из Европы, но и другие страны, которые нам нужны. Без них и их предложений хотя и не обязательно со всеми вещами соглашаться, но мы должны открытыми к диалогу.

Второй Глобальный саммит мира: что известно

Украина стремится провести второй Глобальный саммит мира к президентским выборам в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года. На этот раз он, вероятно, состоится с участием России.

Отмечается, что попытки Украины организовать второй Саммит мира до президентских выборов в США "указывают на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом". Издание напомнило, что накануне Трамп хвастался, что положит конец войне до инаугурации в январе, и выступал против дальнейшей военной поддержки Киева со стороны США. Поделиться

Украинский чиновник подтвердил планы провести второй саммит до выборов в США. Несколько официальных источников заявили, что любую встречу нужно будет тщательно организовать в четких целях, чтобы оправдать ожидания.