Зеленський допустив присутність представників Росії на Другому саміті миру — відео

Президент України Володимир Зеленский розповів, що у листопаді Україна має напрацювати план для Другого мирного саміту, де, на його думку, мають бути присутні російські представники.

Україна може провести до листопада Другий саміт миру включно з представниками РФ — Зеленський

Про це Президент повідомив на пресконференції.

За його словами, наприкінці липня — на початку серпня відбудеться перша зустріч на рівні міністрів стосовно висновків першого Саміту миру.

Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі, це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Водночас у серпні в Туреччині має відбутися зустріч щодо вільного мореплавства й продовольчої безпеки, де буде розроблений план, а у вересні — у Канаді. Там також буде розроблений план, а питання стосуватимуться обміну полонених і дітей.

Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді у нас був повністю готовий план. Поширити

Водночас Зеленський додав, що, на його думку, представники Росії повинні бути присутні на Другому саміті миру.

Зеленський про відкритість Формули миру

Також він розповів, що Саміт миру є відкритим, тому інші держави можуть надавати свої пропозиції до Формули миру.

І ми повинні максимально відкритими, і тоді в нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них та їхніх пропозицій, хоч і не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні відкритими до діалогу.

Другий Глобальний саміт миру: що відомо

Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

Зазначається, що намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США "вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім". Видання нагадало, що напередодні Трамп хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США. Поширити

Український чиновник підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.