Зеленський допустив присутність представників Росії на Другому саміті миру — відео

Президент України Володимир Зеленский розповів, що у листопаді Україна має напрацювати план для Другого мирного саміту, де, на його думку, мають бути присутні російські представники.
Головні тези:
- Зеленський планує провести Другий мирний саміт з участю російських представників
- Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у США у листопаді 2024 року
- Зустрічі на рівні міністрів стосуються питань енергетичної безпеки, вільного мореплавства й продовольчої безпеки, обміну полонених і дітей
- Проведення такого саміту потребує ретельної організації і чіткої мети
- Деякі американські посадовці висловлюють сумніви щодо участі Росії у другому мирному саміті
Україна може провести до листопада Другий саміт миру включно з представниками РФ — Зеленський
Про це Президент повідомив на пресконференції.
За його словами, наприкінці липня — на початку серпня відбудеться перша зустріч на рівні міністрів стосовно висновків першого Саміту миру.
Водночас у серпні в Туреччині має відбутися зустріч щодо вільного мореплавства й продовольчої безпеки, де буде розроблений план, а у вересні — у Канаді. Там також буде розроблений план, а питання стосуватимуться обміну полонених і дітей.
Водночас Зеленський додав, що, на його думку, представники Росії повинні бути присутні на Другому саміті миру.
Зеленський про відкритість Формули миру
Також він розповів, що Саміт миру є відкритим, тому інші держави можуть надавати свої пропозиції до Формули миру.
І ми повинні максимально відкритими, і тоді в нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них та їхніх пропозицій, хоч і не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні відкритими до діалогу.
Другий Глобальний саміт миру: що відомо
Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.
Український чиновник підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.
Натомість деякі американські посадовці не впевнені, що саміт відбудеться за участі Росії.
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