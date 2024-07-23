По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, участие России во втором Мирном саммите должно основываться на требованиях международного права, а не ультиматимах кремлевского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Участие России во втором Саммите мира должно основываться на требованиях международного права, не на ультиматумах Путина.
- ЕС и Украина планируют привлечение большего числа стран в поддержку мирного плана Украины.
- Важность поддержки Формулы мира президента Зеленского как основы для прекращения войны выдвигается дипломатами.
- Саммит в Швейцарии стал отправной точкой для улучшения дальнейших действий ЕС и Украины.
- Необходимость противодействия российской пропаганде и разъяснение миру событий вокруг конфликта между Россией и Украиной.
Россия не будет диктовать условия завершения войны против Украины на Саммите мира
Глава европейской дипломатии отметил, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские дипломаты обсудили план дальнейших действий по результатам проведенного первого Саммита мира в Швейцарии.
Какие планы у Украины и ЕС после проведения первого Саммита мира
В частности, стороны пришли к согласию в необходимости привлечения как можно большего количества стран для поддержки мирного плана, предложенного Украиной.
Также Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает единый мирный план по прекращению войны – формулу мира президента Владимира Зеленского.
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