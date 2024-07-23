Боррель назвал условие участия России во втором Саммите мира
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Политика
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Боррель назвал условие участия России во втором Саммите мира

Жозеп Боррель
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Источник:  Укринформ

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, участие России во втором Мирном саммите должно основываться на требованиях международного права, а не ультиматимах кремлевского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Участие России во втором Саммите мира должно основываться на требованиях международного права, не на ультиматумах Путина.
  • ЕС и Украина планируют привлечение большего числа стран в поддержку мирного плана Украины.
  • Важность поддержки Формулы мира президента Зеленского как основы для прекращения войны выдвигается дипломатами.
  • Саммит в Швейцарии стал отправной точкой для улучшения дальнейших действий ЕС и Украины.
  • Необходимость противодействия российской пропаганде и разъяснение миру событий вокруг конфликта между Россией и Украиной.

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Мы уже сказали то, что было сказано – следующий шаг требует привлечения России. Но как следует воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите – это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны надеяться на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа, – отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские дипломаты обсудили план дальнейших действий по результатам проведенного первого Саммита мира в Швейцарии.

Какие планы у Украины и ЕС после проведения первого Саммита мира

В частности, стороны пришли к согласию в необходимости привлечения как можно большего количества стран для поддержки мирного плана, предложенного Украиной.

Также Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает единый мирный план по прекращению войны – формулу мира президента Владимира Зеленского.

Россию хотят привлечь к реализации украинской Формулы мира
Владимир Зеленский

Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что происходит. Что это Россия совершает атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется и мы помогаем Украине в самозащите. Мы поддерживаем Формулу мира Президента Зеленского, которая является единственным мирным планом в этом городе в Брюсселе. Единственным мирным планом, поддерживаемым Европейским Союзом, - подчеркнул Боррель.

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