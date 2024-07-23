По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, участие России во втором Мирном саммите должно основываться на требованиях международного права, а не ультиматимах кремлевского диктатора Владимира Путина.

Россия не будет диктовать условия завершения войны против Украины на Саммите мира

Мы уже сказали то, что было сказано – следующий шаг требует привлечения России. Но как следует воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите – это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны надеяться на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа, – отметил Боррель. Поделиться

Глава европейской дипломатии отметил, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские дипломаты обсудили план дальнейших действий по результатам проведенного первого Саммита мира в Швейцарии.

Какие планы у Украины и ЕС после проведения первого Саммита мира

В частности, стороны пришли к согласию в необходимости привлечения как можно большего количества стран для поддержки мирного плана, предложенного Украиной.

Также Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает единый мирный план по прекращению войны – формулу мира президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский