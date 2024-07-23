Росія не буде диктувати умови завершення війни проти України на Саміті миру

Ми вже сказали те, що було сказано, - наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа, - зазначив Боррель. Поширити

Очільник європейської дипломатії зазначив що під час спілкування з главою МЗС України Дмитром Кулебою європейські дипломати обговорили план подальших дій за результатами проведенного першого Саміту миру у Швейцарії.

Які плани в України та ЄС після проведення першого Саміту миру

Зокрема, сторони дійшли згоди у необхідності залучення якомога більшої кількості країн для підтримки мирного плану, запропонованого Україною.

Також Боррель зазначив, що Євросоюз підтримує єдиний мирний план з припинення війни - формулу миру президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський