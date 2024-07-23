Боррель назвав умову участі Росії у другому Саміті миру
Категорія
Політика
Дата публікації

Боррель назвав умову участі Росії у другому Саміті миру

Жозеп Боррель
Джерело:  Укрінформ

За словами очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля, участь Росії у другому Мирному саміті має базуватись на вимогах міжнародного права, а не ультиматимах кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

Головні тези:

  • Участь Росії у другому Мирному саміті має базуватись на вимогах міжнародного права, а не ультиматумах кремлівського диктатора Путіна.
  • Європейська дипломатія має плани по залученню більшої кількості країн для підтримки мирного плану України.
  • Боррель наголосив на важливості підтримки Формули миру президента Зеленського як єдиного мирного плану.
  • Результати першого Саміту миру у Швейцарії є підґрунтям для покращення у подальших діях ЄС та України.
  • Потрібно активно протидіяти російській пропаганді.

Росія не буде диктувати умови завершення війни проти України на Саміті миру

Ми вже сказали те, що було сказано, - наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа, - зазначив Боррель.

Очільник європейської дипломатії зазначив що під час спілкування з главою МЗС України Дмитром Кулебою європейські дипломати обговорили план подальших дій за результатами проведенного першого Саміту миру у Швейцарії.

Які плани в України та ЄС після проведення першого Саміту миру

Зокрема, сторони дійшли згоди у необхідності залучення якомога більшої кількості країн для підтримки мирного плану, запропонованого Україною.

Також Боррель зазначив, що Євросоюз підтримує єдиний мирний план з припинення війни - формулу миру президента Володимира Зеленського.

Росію хочуть залучити до реалізації української Формули миру
Володимир Зеленський

Саміт у Швейцарії мав добрий результат, але він має бути покращений. Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз’яснювати та пояснювати всім і кожному у світі , що саме відбувається. Що це Росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка піддається агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні у самозахисті. Ми підтримуємо Формулу миру Президента Зеленського, яка є єдиним мирним планом у цьому місті, у Брюсселі. Єдиним мирним планом, який підтримує Європейський Союз, - наголосив Боррель.

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