За словами очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля, участь Росії у другому Мирному саміті має базуватись на вимогах міжнародного права, а не ультиматимах кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Участь Росії у другому Мирному саміті має базуватись на вимогах міжнародного права, а не ультиматумах кремлівського диктатора Путіна.
- Європейська дипломатія має плани по залученню більшої кількості країн для підтримки мирного плану України.
- Боррель наголосив на важливості підтримки Формули миру президента Зеленського як єдиного мирного плану.
- Результати першого Саміту миру у Швейцарії є підґрунтям для покращення у подальших діях ЄС та України.
- Потрібно активно протидіяти російській пропаганді.
Росія не буде диктувати умови завершення війни проти України на Саміті миру
Очільник європейської дипломатії зазначив що під час спілкування з главою МЗС України Дмитром Кулебою європейські дипломати обговорили план подальших дій за результатами проведенного першого Саміту миру у Швейцарії.
Які плани в України та ЄС після проведення першого Саміту миру
Зокрема, сторони дійшли згоди у необхідності залучення якомога більшої кількості країн для підтримки мирного плану, запропонованого Україною.
Також Боррель зазначив, що Євросоюз підтримує єдиний мирний план з припинення війни - формулу миру президента Володимира Зеленського.
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