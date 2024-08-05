Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 93 підписи. До документа також приєдналася Республіка Ботсвана.

Комюніке Саміту миру підписала Ботсвана

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання спільного комюніке саміту миру Республікою Ботсвана.

Зеленський зазначив, що Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана.



Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності.



Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2024

Він додав, що Ботсвана своїми діями підтверджує свою підтримку зусиль України у відновленні справедливого миру.

Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу, — наголосив Зеленський. Поширити

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами: