Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 93 підписи. До документа також приєдналася Республіка Ботсвана.
Головні тези:
- Український Президент Володимир Зеленський привітав підписання комюніке саміту миру Республікою Ботсвана, визначивши важливість відданості міжнародному праву та підтримки суверенітету України.
- На саміті миру, що скликався за ініціативи України, взяли участь представники 91 країни та 8 міжнародних організацій, які схвалили важливі пункти комюніке, присвячені ядерній та продовольчій безпеці..
- Головними пунктами підсумкового комюніке стали ядерна та продовольча безпека, зокрема необхідність контролю за ЗАЕС та забезпечення доступу до морських портів на Чорному й Азовському морях.
Комюніке Саміту миру підписала Ботсвана
Президент України Володимир Зеленський привітав підписання спільного комюніке саміту миру Республікою Ботсвана.
Зеленський зазначив, що Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2024
Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності.
Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам…
Він додав, що Ботсвана своїми діями підтверджує свою підтримку зусиль України у відновленні справедливого миру.
Глобальний саміт миру
Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.
Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».
За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:
Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.
Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.
Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.
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