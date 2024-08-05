Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна
Категорія
Україна
Дата публікації

Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

Володимир Зеленський
Саміт миру. Підсумкове комюніке підписала ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 93 підписи. До документа також приєдналася Республіка Ботсвана.

Головні тези:

  • Український Президент Володимир Зеленський привітав підписання комюніке саміту миру Республікою Ботсвана, визначивши важливість відданості міжнародному праву та підтримки суверенітету України.
  • На саміті миру, що скликався за ініціативи України, взяли участь представники 91 країни та 8 міжнародних організацій, які схвалили важливі пункти комюніке, присвячені ядерній та продовольчій безпеці..
  • Головними пунктами підсумкового комюніке стали ядерна та продовольча безпека, зокрема необхідність контролю за ЗАЕС та забезпечення доступу до морських портів на Чорному й Азовському морях.

Комюніке Саміту миру підписала Ботсвана

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання спільного комюніке саміту миру Республікою Ботсвана.

Зеленський зазначив, що Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Він додав, що Ботсвана своїми діями підтверджує свою підтримку зусиль України у відновленні справедливого миру.

Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу, — наголосив Зеленський.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:

  • Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.

  • Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.

  • Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.

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