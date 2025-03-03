Саммит насчет Украины прошел в Лондоне — о чем договорились

Саммит в Лондоне был анонсирован на 2 марта еще до визита президента Украины в Вашингтон, что свидетельствует о стратегической подготовке Европы к изменениям в политике США. Однако после скандала между Зеленским и Трампом он стал особенно важен.

Саммит насчет Украины прошел в Лондоне: результаты

На встречу приехали президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Кроме того, к переговорам присоединились министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Генсек НАТО Марк Рютте после саммита заявил, что соглашения для Украины еще нет, но мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности. По его словам, это означает, что "европейцы будут активны в Украине", чтобы гарантировать продолжительный мир.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Европа должна перевооружиться и готовиться к худшему.

Сейчас очень важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период. Это для безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Комментируя итоги саммита, премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что "Европа проснулась".

ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция — все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укреплении восточной границы. Поделиться

По словам британского премьера, будущее мирное соглашение должно включать Россию, иначе "мы вообще не добьемся ни одного прогресса". Но, по его словам, РФ не может диктовать условия.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов работать вместе с партнерами по мирному плану для Украины.

Мы должны учиться на прошлом. Мы не можем повторить минский опыт. Мы не можем повторить трагедию в Афганистане. А для этого нам нужны надежные гарантии безопасности.

Офис президента Украины по итогам встречи сообщил, что есть четкая позиция: основой потенциального перемирия обязательно должны быть гарантии безопасности.

В частности, рассматривают возможность "привлечения механизмов НАТО" как одной из гарантий безопасности — правда, не объясняя, каких именно. Кроме того, начало перемирия, согласно позиции Киева, должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Как отмечают в ОП, это шаг, который продемонстрирует подлинное намерение России в мире.

В свою очередь, франко-британский план, о котором рассказал Макрон, предлагает установить перемирие "в воздухе, на суше и по энергетической инфраструктуре" сроком на один месяц.

По словам Кира Стармера, Европа готова усилить помощь Украине "самолетами в воздухе и сапогами на земле"

Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ожидать, пренебрегая возможностью помочь. Мы немедленно усилим нашу помощь. Кир Стармер Премьер-министр Британии

Как отмечает Офис президента Украины, лидеры обсудили и продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности. Речь шла об инвестициях во внутреннее производство оружия, а также об увеличении финансирования оборонной промышленности Европы.