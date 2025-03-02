В Лондоне начался экстренный саммит относительно Украины

Вечером 2 марта в Великобритании стартовал экстренный саммит, созванный британским лидером Киром Стармером. Что важно понимать, он посвящен вопросам завершения войны России против Украины и дальнейшим шагам касательно ВСУ.

Саммит в Лондоне — что известно

Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон одними из первых прибыли на встречу.

Впоследствии к ним присоединился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По убеждению Кира Стармера, прямо сейчас настал моемент, "случающийся раз в поколение для безопасности Европы".

По предварительным данным, дискуссии на саммите будут продолжаться в течение нескольких часов.

Среди возможных тем обсуждения — роль Европы в остановке войны, а также отношения континента с США.

После саммита президент Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.