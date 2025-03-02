В Лондоне начался экстренный саммит относительно Украины

Вечером 2 марта в Великобритании стартовал экстренный саммит, созванный британским лидером Киром Стармером. Что важно понимать, он посвящен вопросам завершения войны России против Украины и дальнейшим шагам касательно ВСУ.
Главные тезисы
- Участие в саммите принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.
- Среди возможных тем обсуждения – роль Европы в остановке войны и отношения континента с США.
Саммит в Лондоне — что известно
Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон одними из первых прибыли на встречу.
Впоследствии к ним присоединился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
По убеждению Кира Стармера, прямо сейчас настал моемент, "случающийся раз в поколение для безопасности Европы".
По предварительным данным, дискуссии на саммите будут продолжаться в течение нескольких часов.
Среди возможных тем обсуждения — роль Европы в остановке войны, а также отношения континента с США.
После саммита президент Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.
Стармер сказал, что толпа, которая приветствовала Владимира Зеленского аплодисментами перед его визитом на Даунинг-стрит вчера была "совершенно спонтанной".
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