В Лондоне начался экстренный саммит относительно Украины
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Политика
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В Лондоне начался экстренный саммит относительно Украины

Саммит в Лондоне — что известно
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Источник:  online.ua

Вечером 2 марта в Великобритании стартовал экстренный саммит, созванный британским лидером Киром Стармером. Что важно понимать, он посвящен вопросам завершения войны России против Украины и дальнейшим шагам касательно ВСУ.

Главные тезисы

  • Участие в саммите принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.
  • Среди возможных тем обсуждения – роль Европы в остановке войны и отношения континента с США.

Саммит в Лондоне — что известно

Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон одними из первых прибыли на встречу.

Впоследствии к ним присоединился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По убеждению Кира Стармера, прямо сейчас настал моемент, "случающийся раз в поколение для безопасности Европы".

По предварительным данным, дискуссии на саммите будут продолжаться в течение нескольких часов.

Среди возможных тем обсуждения — роль Европы в остановке войны, а также отношения континента с США.

После саммита президент Зеленский должен встретиться с королем Чарльзом.

Стармер сказал, что толпа, которая приветствовала Владимира Зеленского аплодисментами перед его визитом на Даунинг-стрит вчера была "совершенно спонтанной".

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