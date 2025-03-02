У Лондоні розпочався екстрений саміт щодо України

Увечері 2 березня у Великій Британії стартував екстрений саміт, який скликав британський лідер Кір Стармер. Що важливо розуміти, він присвячений питанням завершення війни Росії проти України та подальшим крокам щодо ЗСУ.

Саміт у Лондоні — що наразі відомо

Участь у ньому беруть країни ЄС, Велика Британія, Туреччина, а також керівництво НАТО та ЄС.

Український лідер Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон одними з перших прибули на зустріч.

Згодом до них доєднався посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

На переконання Кіра Стармера, просто зараз настав момемент, “що трапляється раз на покоління для безпеки Європи".

За попередніми даними, дискусії на саміті триватимуть протягом наступних кількох годин.

Серед можливих тем обговорення — роль Європи у зупиненні війни, а також відносини континенту зі США.

Після саміту президент Зеленський має зустрітися з королем Чарльзом.