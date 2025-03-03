Саміт щодо України пройшов у Лондоні — про що домовилися

Саміт у Лондоні був анонсований на 2 березня ще до візиту президента України у Вашингтон, що свідчить про стратегічну підготовку Європи до змін у політиці США. Однак після скандалу між Зеленським і Трампом він став особливо важливим.

Саміт щодо України пройшов у Лондоні: результати

На зустріч приїхали президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Крім того, до переговорів долучилися міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта.

Генсек НАТО Марк Рютте після саміту заявив, що угоди для України ще немає, але "ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки". За його словами, це означає, що "європейці будуть активні в Україні", щоб гарантувати тривалий мир.

За словами Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа має переозброїтися і готуватися до гіршого.

Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону. Урсула фон дер Ляєн Голова Єврокомісії

Коментуючи підсумки саміту прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав, що "Європа прокинулася".

ЄС, Україна, Великобританія, Норвегія, Туреччина — всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону. Поширити

За словами британського прем'єра, майбутня мирна угода повинна включати Росію, інакше "ми взагалі не досягнемо жодного прогресу". Але за його словами, але РФ не може диктувати умови.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС готовий працювати разом з партнерами над мирним планом для України.

Ми повинні вчитися на минулому. Ми не можемо повторити мінський досвід. Ми не можемо повторити трагедію Афганістану. А для цього нам потрібні надійні гарантії безпеки.

Офіс президента України за підсумками зустрічі повідомив, що є чітка позиція: основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки.

Зокрема розглядають можливість "залучення механізмів НАТО" як однієї з гарантій безпеки — щоправда, не пояснюючи, яких саме. Крім того, початок перемирʼя, згідно з позицією Києва, має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Як наголошують в ОП, це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру.

Своєю чергою, франко-британський план, про який розповів Макрон, пропонує встановити перемир'я "у повітрі, на суші та щодо енергетичної інфраструктури" строком на один місяць.

За словами Кіра Стармера, Європа готова посилити допомогу Україні "літаками в повітрі і чоботами на землі"

Ми відрядимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтувавши можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно. Кір Стармер Прем’єр-міністр Британії

Як зазначає Офіс президента України, лідери обговорили і продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості. Йшлося про інвестиції у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.