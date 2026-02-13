"Санитары природы". Редкие хищники могут вернуться в Средиземное море

У восточного побережья Испании рыбаки случайно поймали молодую крупную белую акулу (Carcharodon carcharias), однако раньше считалось, что они исчезли из этого региона. Особь длиной около 210 см и весом 80–90 кг попала в сети случайно.

Большие белые акулы могут вернуться к Средиземному морю

Ученые предполагают, что этот случай может свидетельствовать о возможном возобновлении размножения вида в Средиземном море. Ведь раньше считалось, что большие белые акулы фактически исчезли из этого региона, за исключением особей, которые заходили сюда из других морей.

После инцидента исследователи проанализировали исторические данные за период с 1862 по 2023 год. Ссылаясь на результаты исследования в Acta Ichthyologica et Piscatoria, отмечается, что популяция большой белой акулы в Средиземном море остается так называемой "призрачной". То есть редкой и малоисследованной, однако она не исчезла полностью.

В настоящее время вид имеет статус "Уязвимый" в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN), а численность акул продолжает сокращаться.

Руководитель исследования доктор Хосе Карлос Баез подчеркнул, что обнаружение именно молодых особей имеет особое значение. По его словам, появление ювенильных экземпляров поднимает вопрос о том, может ли в регионе происходить активное размножение.

В то же время, ученые подчеркивают, что подобные случаи остаются исключительными и подтверждают редкость этого вида в Средиземном море.

Исследователи отмечают необходимость долгосрочных программ мониторинга, чтобы лучше понять биологию крупных белых акул в регионе. Сочетание случайных наблюдений с современными технологиями отслеживания могло бы помочь разработать эффективные стратегии сохранения этого хищника.

Доктор Баес отметил, что крупные морские животные играют фундаментальную роль в морских экосистемах. Как высокомигрирующие пелагические виды они перераспределяют энергию и питательные вещества на большие расстояния.