"Санітари природи". Рідкісні хижаки можуть повернутися до Середземного моря

Біля східного узбережжя Іспанії рибалки випадково спіймали молоду велику білу акулу (Carcharodon carcharias), однак раніше вважалося, що вони зникли з цього регіону. Особина завдовжки близько 210 см і вагою 80–90 кг потрапила в сіті випадково.
Головні тези:
- Молода велика біла акула, спіймана біля узбережжя Іспанії, свідчить про можливе повернення рідкісних хижаків до Середземного моря.
- Популяція великих білих акул у морі залишається рідкісною та вразливою, хоча вони не повністю зникли з регіону.
Великі білі акули можуть повернутися до Середземного моря
Науковці припускають, що цей випадок може свідчити про можливе відновлення розмноження виду в Середземному морі. Адже раніше вважалося, що великі білі акули фактично зникли з цього регіону, за винятком поодиноких особин, які заходили сюди з інших морів.
Після інциденту дослідники проаналізували історичні дані за період із 1862 по 2023 рік. З посиланням на результати дослідження у Acta Ichthyologica et Piscatoria, зазначається, що що популяція великої білої акули у Середземному морі залишається так званою "примарною". Тобто, рідкісною та малодослідженою, однак вона не зникла повністю.
Нині вид має статус "Вразливий" у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), а чисельність акул продовжує скорочуватися.
Водночас науковці підкреслюють, що подібні випадки залишаються винятковими та підтверджують рідкісність цього виду у Середземному морі.
Дослідники наголошують на необхідності довгострокових програм моніторингу, щоб краще зрозуміти біологію великих білих акул у регіоні. Поєднання випадкових спостережень із сучасними технологіями відстеження могло б допомогти розробити ефективні стратегії збереження цього хижака.
Доктор Баес зазначив, що великі морські тварини відіграють фундаментальну роль у морських екосистемах. Як високомігруючі пелагічні види, вони перерозподіляють енергію та поживні речовини на великі відстані.
За його словами, великі білі акули також виконують роль "санітарів" природи — поїдаючи падло, вони підтримують чистоту екосистем. Навіть після смерті їхні тіла, опускаючись на дно океану, стають важливим джерелом поживних речовин для глибоководних організмів.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-