Глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал перевод экономики ЕС в режим военного времени и назвал три ключевых цели для реализации.
Что Мишель говорит о переводе экономики ЕС на "военные рельсы"
По убеждению Мишеля, европейские страны должны повысить коллективную обороноспособность и перевести экономику в режим военного времени, чтобы отвечать на военные угрозы.
Он отметил, что среди приоритетных задач:
Ускорение помощи Украине;
повышение инвестирования и ускорение оборонного производства;
облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.
Кроме этого, страны ЕС договорились:
стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале ЕС;
увеличить совместные инвестиции в оборону, от исследований и разработок до стадии планирования, индустриализации и совместных закупок;
повысить устойчивость европейской оборонной промышленности, ее гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию;
стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках Евросоюза;
поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированную рабочую силу.
Евросовет призывает одобрить переговорные рамки для Украины
Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.
В документе в пункте под номером 32 говорится, что соответствующая оценка и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове.
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