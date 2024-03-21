Глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал перевод экономики ЕС в режим военного времени и назвал три ключевых цели для реализации.

Что Мишель говорит о переводе экономики ЕС на "военные рельсы"

По убеждению Мишеля, европейские страны должны повысить коллективную обороноспособность и перевести экономику в режим военного времени, чтобы отвечать на военные угрозы.

Он отметил, что среди приоритетных задач:

Ускорение помощи Украине;

повышение инвестирования и ускорение оборонного производства;

облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.

Кроме этого, страны ЕС договорились:

стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале ЕС;

увеличить совместные инвестиции в оборону, от исследований и разработок до стадии планирования, индустриализации и совместных закупок;

повысить устойчивость европейской оборонной промышленности, ее гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию;

стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках Евросоюза;

поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированную рабочую силу.

Евросовет призывает одобрить переговорные рамки для Украины

Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

В документе в пункте под номером 32 говорится, что соответствующая оценка и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове.