Шарль Мишель заявил о переводе экономики ЕС в режим военного времени
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Шарль Мишель заявил о переводе экономики ЕС в режим военного времени

Шарль Мишель
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Источник:  online.ua

Глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал перевод экономики ЕС в режим военного времени и назвал три ключевых цели для реализации.

Что Мишель говорит о переводе экономики ЕС на "военные рельсы"

По убеждению Мишеля, европейские страны должны повысить коллективную обороноспособность и перевести экономику в режим военного времени, чтобы отвечать на военные угрозы.

  • Он отметил, что среди приоритетных задач:

  • Ускорение помощи Украине;

  • повышение инвестирования и ускорение оборонного производства;

  • облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.

Кроме этого, страны ЕС договорились:

  • стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале ЕС;

  • увеличить совместные инвестиции в оборону, от исследований и разработок до стадии планирования, индустриализации и совместных закупок;

  • повысить устойчивость европейской оборонной промышленности, ее гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию;

  • стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках Евросоюза;

  • поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированную рабочую силу.

Евросовет призывает одобрить переговорные рамки для Украины

Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

В документе в пункте под номером 32 говорится, что соответствующая оценка и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове.

Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ по пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без промедления, — говорится в итоговом заявлении Евросовета.

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