Шарль Мішель заявив про переведення економіки ЄС у режим воєнного часу

Очільник Євроради Шарль Мішель анонсував переведення економіки ЄС у режим воєнного часу та назвав три ключові цілі для реалізації.

Що Мішель каже про переведення економіки ЄС на “військові рейки”

На переконання Мішеля, наразі європейські країни мають підвищити колективну обороноздатність та перевести економіку у режим воєнного часу аби відповідати на військові загрози.

Він зазначив, що серед пріоритетних завдань:

Прискорення допомоги Україні;

Підвищення інвестування та прискорення оборонного виробництва;

полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.

Окрім цього країни ЄС домовились:

стимулювати розвиток та спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі ЄС;

збільшити спільні інвестиції в оборону, від досліджень та розробок до стадії планування, індустріалізації та спільних закупівель;

підвищити стійкість європейської оборонної промисловості, її гнучкість та здатність розробляти та виробляти інноваційну оборонну продукцію;

стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках Євросоюзу;

підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфіковану робочу силу.

Єврорада закликає схвалити переговорні рамки для України

Європейська рада відзначила прогрес України у проведенні реформ, необхідних для вступу в блок. Брюссель закликав інші держави-члени Євросоюзу швидко схвалити переговорну рамку після її представлення.

У документі в пункті під номером 32 йдеться про те, що відповідну оцінку та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові.