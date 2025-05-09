Шарлиз Терон против Умы Турман. Чем на этот раз удивит Netflix

В сети наконец-то опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Старая гвардия 2" (The Old Guard 2). Он станет логичным продолжением хитового фильма 2020 года.
Главные тезисы
- Супергеройский боевик "Старая гвардия 2" - логическое продолжение популярного фильма 2020 года.
- К масштабному проекту присоединились голливудские звезды Шарлиз Терон и Ума Турман.
Что известно о новом фильме от Netflix
Эта лента создана на основе одноименной серии комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза.
В центре сюжета — история отряда бессмертных воинов со способностями к регенерации. Их лидером является отважная Андромаха (Энди). Все они уже много тысячелетий тайно защищают людей.
На этом фоне главные герои вынуждены умолять о помощи своего старого друга Туа.
Именно у него есть ключ к разгадке тайны бессмертного существования.
В этом супергеройском фильме сыграли такие звезды Голливуда, как Шарлиз Терон и Ума Турман.
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