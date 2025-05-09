Шарлиз Терон против Умы Турман. Чем на этот раз удивит Netflix

В сети наконец-то опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Старая гвардия 2" (The Old Guard 2). Он станет логичным продолжением хитового фильма 2020 года.

Что известно о новом фильме от Netflix

Эта лента создана на основе одноименной серии комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза.

В центре сюжета — история отряда бессмертных воинов со способностями к регенерации. Их лидером является отважная Андромаха (Энди). Все они уже много тысячелетий тайно защищают людей.

Бывший член команды Букер все еще находится в изгнании после своего предательсива, а другая могучая бессмертная Квина стремится мести после бегства из своей подводной тюрьмы. Одновременно перед командой появляется новая таинственная угроза в лице первой бессмертной по имени Дискорд, которая может поставить под угрозу все, над чем они работали тысячи лет. Поделиться

На этом фоне главные герои вынуждены умолять о помощи своего старого друга Туа.

Именно у него есть ключ к разгадке тайны бессмертного существования.