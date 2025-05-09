Шарліз Терон проти Уми Турман. Чим цього разу здивує Netflix

У мережі нарешті опублікували перший трейлер супергеройського бойовика "Стара гвардія 2" (The Old Guard 2). Він буде логічним продовженням хітового фільму 2020 року.
Головні тези:
- Супергеройський бойовик “Стара гвардія 2” - логічне продовження популярного фільму 2020 року.
- До масштабного проєкту приєдналися голлівудські зірки Шарліз Терон та Ума Турман.
Що відомо про новий фільм від Netflix
Ця стрічка створена на основані однойменної серії коміксів Грега Рукі та Леонардо Фернандеза.
У центрі сюжету — історія загону безсмертних воїнів зі здібностями до регенерації. Їхньою лідеркою є відважна Андромаха (Енді). Усі вони уже багато тисячоліть таємно захищають людей.
На цьому тлі головні герої вимушені благати про допомогу свого старого друга Туа.
Саме він має ключ до розгадки таємниці безсмертного існування.
У цьому супергеройському фільмі зіграли такі зірки Голлівуду як Шарліз Терон та Ума Турман.
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