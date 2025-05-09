Шарліз Терон проти Уми Турман. Чим цього разу здивує Netflix

У мережі нарешті опублікували перший трейлер супергеройського бойовика "Стара гвардія 2" (The Old Guard 2). Він буде логічним продовженням хітового фільму 2020 року.

Що відомо про новий фільм від Netflix

Ця стрічка створена на основані однойменної серії коміксів Грега Рукі та Леонардо Фернандеза.

У центрі сюжету — історія загону безсмертних воїнів зі здібностями до регенерації. Їхньою лідеркою є відважна Андромаха (Енді). Усі вони уже багато тисячоліть таємно захищають людей.

Колишній член команди Букер все ще перебуває у вигнанні після своєї зради, а інша могутня безсмертна Квін прагне помсти після втечі зі своєї підводної в'язниці. Одночасно перед командою постає нова таємнича загроза в особі першої безсмертної на ім'я Дискорд, яка може поставити під загрозу все, над чим вони працювали тисячі років. Поширити

На цьому тлі головні герої вимушені благати про допомогу свого старого друга Туа.

Саме він має ключ до розгадки таємниці безсмертного існування.