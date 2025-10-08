"Шатдаун" в США. Конгресс не смог разблокировать финансирование правительства
Категория
Экономика
Дата публикации

"Шатдаун" в США. Конгресс не смог разблокировать финансирование правительства

Конгресс
Читати українською
Источник:  Укринформ

Верхняя палата Конгресса США 8 октября провела очередное неудачное голосование двух законопроектов, представленных демократами и республиканцами, направленных на прекращение продолжающегося уже восьмой день правительственного «шатдауна» в стране.

Главные тезисы

  • Конгресс США не смог принять законопроекты для завершения правительственного “шатдауна”.
  • Демократы и республиканцы не достигли компромисса по вопросу медобслуживания граждан.
  • Ущерб туристической экономике США из-за проблем с финансированием правительства уже оценивается в миллиарды долларов.

Конгресс США не смог разблокировать финансирование правительства

Голосование показало, что обе партии до сих пор не могут прийти к компромиссу в политическом споре вокруг льготного медобслуживания граждан.

Первым на голосование 8 октября был выставлен законопроект демократов. Они предложили в качестве компромисса продлить временное финансирование правительства на ограниченный срок, чтобы за это время спокойно обсудить спорный вопрос с республиканцами. По словам демократов, республиканцы всячески уклоняются от переговоров по этому вопросу.

В результате документ не набрал минимально необходимых 60 голосов — его поддержали только 47 сенаторов.

Сразу после этого началось голосование версии республиканцев, которая раньше была поддержана Палатой представителей, однако каждый раз проваливалась в Сенате. Инициатива также не прошла, за нее проголосовали только 54 законодателя.

В этот раз количество поддержавших республиканскую версию документа увеличилось на два голоса по сравнению с предыдущими днями.

Между тем правительственный «шатдаун» в США начал приобретать реальные последствия по всей стране, в частности, в сфере авиационных перевозок. Нехватка персонала авиадиспетчеров привела к задержкам рейсов во многих крупных аэропортах страны.

Параллельно неправительственная Ассоциация путешествий США, представляющая туристическую индустрию страны, сообщила, что только неделя «шатдауна» стоит американской туристической экономике около 1 млрд. долларов.

Если же говорить об экономике США в целом, то в понедельник в Белом доме заявили, что прекращение работы правительства будет стоить ВВП страны около 15 млрд долл в неделю.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США начался шатдаун — что это значит
Шатдаун в США - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Шатдаун" в США не влияет на поставку оружия для Украины — МИД
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Шатдаун" в США угрожает безопасности ядерного оружия — что происходит
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?