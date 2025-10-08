"Шатдаун" в США. Конгресс не смог разблокировать финансирование правительства

Верхняя палата Конгресса США 8 октября провела очередное неудачное голосование двух законопроектов, представленных демократами и республиканцами, направленных на прекращение продолжающегося уже восьмой день правительственного «шатдауна» в стране.
Главные тезисы
- Конгресс США не смог принять законопроекты для завершения правительственного “шатдауна”.
- Демократы и республиканцы не достигли компромисса по вопросу медобслуживания граждан.
- Ущерб туристической экономике США из-за проблем с финансированием правительства уже оценивается в миллиарды долларов.
Конгресс США не смог разблокировать финансирование правительства
Голосование показало, что обе партии до сих пор не могут прийти к компромиссу в политическом споре вокруг льготного медобслуживания граждан.
В результате документ не набрал минимально необходимых 60 голосов — его поддержали только 47 сенаторов.
Сразу после этого началось голосование версии республиканцев, которая раньше была поддержана Палатой представителей, однако каждый раз проваливалась в Сенате. Инициатива также не прошла, за нее проголосовали только 54 законодателя.
В этот раз количество поддержавших республиканскую версию документа увеличилось на два голоса по сравнению с предыдущими днями.
Между тем правительственный «шатдаун» в США начал приобретать реальные последствия по всей стране, в частности, в сфере авиационных перевозок. Нехватка персонала авиадиспетчеров привела к задержкам рейсов во многих крупных аэропортах страны.
Параллельно неправительственная Ассоциация путешествий США, представляющая туристическую индустрию страны, сообщила, что только неделя «шатдауна» стоит американской туристической экономике около 1 млрд. долларов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-