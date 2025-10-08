"Шатдаун" в США. Конгресс не смог разблокировать финансирование правительства

Верхняя палата Конгресса США 8 октября провела очередное неудачное голосование двух законопроектов, представленных демократами и республиканцами, направленных на прекращение продолжающегося уже восьмой день правительственного «шатдауна» в стране.

Конгресс США не смог разблокировать финансирование правительства

Голосование показало, что обе партии до сих пор не могут прийти к компромиссу в политическом споре вокруг льготного медобслуживания граждан.

Первым на голосование 8 октября был выставлен законопроект демократов. Они предложили в качестве компромисса продлить временное финансирование правительства на ограниченный срок, чтобы за это время спокойно обсудить спорный вопрос с республиканцами. По словам демократов, республиканцы всячески уклоняются от переговоров по этому вопросу. Поделиться

В результате документ не набрал минимально необходимых 60 голосов — его поддержали только 47 сенаторов.

Сразу после этого началось голосование версии республиканцев, которая раньше была поддержана Палатой представителей, однако каждый раз проваливалась в Сенате. Инициатива также не прошла, за нее проголосовали только 54 законодателя.

В этот раз количество поддержавших республиканскую версию документа увеличилось на два голоса по сравнению с предыдущими днями.

Между тем правительственный «шатдаун» в США начал приобретать реальные последствия по всей стране, в частности, в сфере авиационных перевозок. Нехватка персонала авиадиспетчеров привела к задержкам рейсов во многих крупных аэропортах страны.

Параллельно неправительственная Ассоциация путешествий США, представляющая туристическую индустрию страны, сообщила, что только неделя «шатдауна» стоит американской туристической экономике около 1 млрд. долларов.