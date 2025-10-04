"Шатдаун" в США угрожает безопасности ядерного оружия — что происходит

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение работы правительства (шатдаун) может поставить под угрозу безопасность ядерного оружия, поскольку финансирование национальной администрации ядерной безопасности (NNSA) истекает через 8 дней.
Главные тезисы
- Прекращение работы правительства США ("шатдаун") может оказать негативное влияние на безопасность ядерного оружия из-за прекращения финансирования Национальной администрации ядерной безопасности.
- Министр энергетики предупредил о рисках, с которыми столкнется ядерное оружие США, и оборудование в случае продолжительного "шатдауна".
Ядерное оружие США может оказаться в опасности из-за "шатдауна"
Об этом он сказал 2 октября.
Он также обвинил демократов в промедлении с назначением более 20 человек в его ведомстве.
Правительственный "шатдаун" в США был введен с 00:01 среды, 1 октября.
3 октября законодатели в верхней палате Конгресса США не смогли принять решение о возобновлении финансирования правительства, что продлило «шатдаун» в стране по меньшей мере до следующей недели.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-