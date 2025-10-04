"Шатдаун" в США угрожает безопасности ядерного оружия — что происходит
"Шатдаун" в США угрожает безопасности ядерного оружия — что происходит

Источник:  Fox News

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение работы правительства (шатдаун) может поставить под угрозу безопасность ядерного оружия, поскольку финансирование национальной администрации ядерной безопасности (NNSA) истекает через 8 дней.

  • Прекращение работы правительства США ("шатдаун") может оказать негативное влияние на безопасность ядерного оружия из-за прекращения финансирования Национальной администрации ядерной безопасности.
  • Министр энергетики предупредил о рисках, с которыми столкнется ядерное оружие США, и оборудование в случае продолжительного "шатдауна".

Ядерное оружие США может оказаться в опасности из-за "шатдауна"

Об этом он сказал 2 октября.

У нас осталось около восьми дней финансирования для Национальной администрации ядерной безопасности, контролирующей наш арсенал ядерного оружия, двигатели ядерных подлодок и авианосцев. После этих восьми дней придется переходить к чрезвычайным процедурам остановки, что ставит страну под угрозу.

Он также обвинил демократов в промедлении с назначением более 20 человек в его ведомстве.

Правительственный "шатдаун" в США был введен с 00:01 среды, 1 октября.

3 октября законодатели в верхней палате Конгресса США не смогли принять решение о возобновлении финансирования правительства, что продлило «шатдаун» в стране по меньшей мере до следующей недели.

