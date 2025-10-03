"Шатдаун" в США не влияет на поставку оружия для Украины — МИД

Несмотря на правительственный «шатдаун» в Соединенных Штатах, переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать.

У МИД Украины опровергли влияние "шатдауна" на поставку оружия для Украины

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать. Поделиться

False. Ukraine-US drone deal talks are proceeding as planned and shipments continue to arrive. pic.twitter.com/bvWpw51UDw — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 3, 2025

Правительственный «шатдаун» в США был введен с 00:01 среды 1 октября. Накануне Сенат США провалил голосование за резолюцию, которая могла бы временно продолжить финансирование федеральных учреждений в стране и прекратить шатдаун. Следующее заседание в Конгрессе по этому вопросу ожидается 3 октября.

The Telegraph отмечало со ссылкой на собственные источники опасений, что остановка финансирования повлияет на поставки американского оружия в Украину.

2 октября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что украинская делегация в США обсудила с должностными лицами Пентагона, Конгресса, военными возможность продажи части украинских дронов, а также их совместной модернизации и разработки новых платформ.