"Шатдаун" в США не влияет на поставку оружия для Украины — МИД
"Шатдаун" в США не влияет на поставку оружия для Украины — МИД

США
Читати українською

Несмотря на правительственный «шатдаун» в Соединенных Штатах, переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать.

Главные тезисы

  • Правительственный “шатдаун” в США не препятствует переговорам между Украиной и США по соглашению о поставках оружия.
  • Переговоры по беспилотникам идут по плану, и поставки продолжают поступать в Украину.
  • МИД Украины опроверг влияние “шатдауна” на поставку оружия для страны, подтвердив поступление продукции по соглашению.

У МИД Украины опровергли влияние "шатдауна" на поставку оружия для Украины

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать.

Правительственный «шатдаун» в США был введен с 00:01 среды 1 октября. Накануне Сенат США провалил голосование за резолюцию, которая могла бы временно продолжить финансирование федеральных учреждений в стране и прекратить шатдаун. Следующее заседание в Конгрессе по этому вопросу ожидается 3 октября.

The Telegraph отмечало со ссылкой на собственные источники опасений, что остановка финансирования повлияет на поставки американского оружия в Украину.

2 октября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что украинская делегация в США обсудила с должностными лицами Пентагона, Конгресса, военными возможность продажи части украинских дронов, а также их совместной модернизации и разработки новых платформ.

