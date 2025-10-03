"Шатдаун" у США не впливає на постачання зброї для України — МЗС

Попри урядовий «шатдаун» у Сполучених Штатах, переговори між Україною і США стосовно угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і постачання продовжують надходити.

У МЗС України спростували вплив “шатдауну” на постачання зброї для України

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі X.

Неправда. Переговори між Україною та США стосовно угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і постачання продовжують надходити. Поширити

False. Ukraine-US drone deal talks are proceeding as planned and shipments continue to arrive. pic.twitter.com/bvWpw51UDw — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 3, 2025

Урядовий «шатдаун» у США запроваджений з 00:01 середи 1 жовтня. Напередодні Сенат США провалив голосування за резолюцію, яка могла б тимчасово продовжити фінансування федеральних установ у країні та припинити «шатдаун». Наступне засідання в Конгресі з цього питання очікується 3 жовтня.

The Telegraph зазначало з посиланням на власні джерела про побоювання, що зупинка фінансування вплине на постачання американської зброї до України.

2 жовтня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що українська делегація у США обговорила з посадовцями Пентагону, Конгресу, військовими можливість продажу частини українських дронів, а також їх спільної модернізації і розробки нових платформ.