У США розпочався шатдаун — що це означає

Американський уряд значною мірою зупинив свою роботу – настав так званий шатдаун на тлі серйозних партійних розбіжностей, які не дали Конгресу та Білому дому досягти домовленості щодо фінансування.

Шатдаун у США — що наразі відомо

Що важливо розуміти, це перший урядовий шатдаун за останні 7 років.

Все почалося після того, як Сенат відхилив законопроєкт про короткострокове фінансування, що дав би можливість підтримувати роботу уряду до 21 листопада.

За словами експертів, шатдаун спровокує сповільнення авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, позбавить американських військових заробітної плати та відправить у вимушені відпустки 750 тисяч федеральних працівників.

Демократи виступили проти документа через відмову республіканців включити продовження медичних пільг для мільйонів американців, термін дії яких спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання слід розглядати окремо. Поширити

Американські аналітики звертають увагу на те, що цього разу шатдаун може тривати довше, ніж попередні.

Головна причина полягає в тому, що президент США і представники Білого дому погрожують покарати демократів скороченням урядових програм і федерального фонду заробітної плати.

Що також важливо розуміти, найдовший урядовий шатдаун в історії США тривав понад 35 днів у грудні 2018 року та січні 2019 року під час першої каденції Трампа.