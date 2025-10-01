В США начался шатдаун — что это значит

Американское правительство в значительной степени остановило свою работу – наступил так называемый шатдаун на фоне серьезных партийных разногласий, которые не дали Конгрессу и Белому дому достичь договоренности по финансированию.

Шатдаун в США — что известно

Что важно понимать — это первый правительственный шатдаун за последние 7 лет.

Все началось после того, как Сенат отклонил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы поддерживать работу правительства до 21 ноября.

По словам экспертов, шатдаун спровоцирует замедление авиаперевозки, приостановит научные исследования, лишит американских военных заработка и отправит в вынужденные отпуска 750 тысяч федеральных работников.

Демократы выступили против документа из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для миллионов американцев, срок действия которых истекает в конце года. Республиканцы настаивают, что этот вопрос следует рассматривать отдельно. Поделиться

Американские аналитики обращают внимание на то, что в этот раз шатдаун может длиться дольше предыдущих.

Главная причина заключается в том, что президент США и представители Белого дома угрожают наказать демократов сокращением правительственных программ и федерального фонда заработной платы.

Что также важно понимать, самый длинный правительственный шатдаун в истории США длился более 35 дней в декабре 2018 и январе 2019 во время первой каденции Трампа.