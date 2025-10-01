В США начался шатдаун — что это значит

Американское правительство в значительной степени остановило свою работу – наступил так называемый шатдаун на фоне серьезных партийных разногласий, которые не дали Конгрессу и Белому дому достичь договоренности по финансированию.
Главные тезисы
- Серьезные последствия шатдауна могут включать в себя замедление авиаперевозок, остановку научных исследований и вынужденные отпуска для федеральных работников.
- Шатдаун может продолжаться дольше из-за угроз сокращения правительственных программ.
Шатдаун в США — что известно
Что важно понимать — это первый правительственный шатдаун за последние 7 лет.
Все началось после того, как Сенат отклонил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы поддерживать работу правительства до 21 ноября.
По словам экспертов, шатдаун спровоцирует замедление авиаперевозки, приостановит научные исследования, лишит американских военных заработка и отправит в вынужденные отпуска 750 тысяч федеральных работников.
Американские аналитики обращают внимание на то, что в этот раз шатдаун может длиться дольше предыдущих.
Главная причина заключается в том, что президент США и представители Белого дома угрожают наказать демократов сокращением правительственных программ и федерального фонда заработной платы.
Что также важно понимать, самый длинный правительственный шатдаун в истории США длился более 35 дней в декабре 2018 и январе 2019 во время первой каденции Трампа.
