В США начался шатдаун — что это значит
Источник:  Reuters

Американское правительство в значительной степени остановило свою работу – наступил так называемый шатдаун на фоне серьезных партийных разногласий, которые не дали Конгрессу и Белому дому достичь договоренности по финансированию.

  • Серьезные последствия шатдауна могут включать в себя замедление авиаперевозок, остановку научных исследований и вынужденные отпуска для федеральных работников.
  • Шатдаун может продолжаться дольше из-за угроз сокращения правительственных программ.

Что важно понимать — это первый правительственный шатдаун за последние 7 лет.

Все началось после того, как Сенат отклонил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы поддерживать работу правительства до 21 ноября.

По словам экспертов, шатдаун спровоцирует замедление авиаперевозки, приостановит научные исследования, лишит американских военных заработка и отправит в вынужденные отпуска 750 тысяч федеральных работников.

Демократы выступили против документа из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для миллионов американцев, срок действия которых истекает в конце года. Республиканцы настаивают, что этот вопрос следует рассматривать отдельно.

Американские аналитики обращают внимание на то, что в этот раз шатдаун может длиться дольше предыдущих.

Главная причина заключается в том, что президент США и представители Белого дома угрожают наказать демократов сокращением правительственных программ и федерального фонда заработной платы.

Что также важно понимать, самый длинный правительственный шатдаун в истории США длился более 35 дней в декабре 2018 и январе 2019 во время первой каденции Трампа.

