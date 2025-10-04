"Шатдаун" у США загрожує безпеці ядерної зброї — що відбувається

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що припинення роботи уряду (шатдаун) може поставити під загрозу безпеку ядерної зброї, оскільки фінансування національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA) закінчується через 8 днів.

Ядерна зброя США може опинитися у небезпеці через “шатдаун”

Про це він сказав 2 жовтня.

У нас залишилося близько восьми днів фінансування для Національної адміністрації ядерної безпеки, що контролює наш арсенал ядерної зброї, двигуни ядерних підводних човнів і авіаносців. Після цих восьми днів доведеться переходити до надзвичайних процедур зупинки роботи, що ставить країну під загрозу. Поширити

Він також звинуватив демократів у зволіканні з призначенням понад 20 осіб у його відомстві.

Урядовий "шатдаун" у США запроваджений з 00:01 середи, 1 жовтня.

3 жовтня законодавці в верхній палаті Конгресу США не змогли ухвалити рішення щодо поновлення фінансування уряду, що продовжило «шатдаун» у країні щонайменше до наступного тижня.