"Шатдаун" у США загрожує безпеці ядерної зброї — що відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

"Шатдаун" у США загрожує безпеці ядерної зброї — що відбувається

США
Read in English
Джерело:  Fox News

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що припинення роботи уряду (шатдаун) може поставити під загрозу безпеку ядерної зброї, оскільки фінансування національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA) закінчується через 8 днів.

Головні тези:

  • Шатдаун у США погрожує безпеці ядерної зброї через припинення фінансування Національної адміністрації ядерної безпеки.
  • Міністр енергетики попереджає про ризики для арсеналу ядерної зброї та обладнання у разі тривалого шатдауну.

Ядерна зброя США може опинитися у небезпеці через “шатдаун”

Про це він сказав 2 жовтня.

У нас залишилося близько восьми днів фінансування для Національної адміністрації ядерної безпеки, що контролює наш арсенал ядерної зброї, двигуни ядерних підводних човнів і авіаносців. Після цих восьми днів доведеться переходити до надзвичайних процедур зупинки роботи, що ставить країну під загрозу.

Він також звинуватив демократів у зволіканні з призначенням понад 20 осіб у його відомстві.

Урядовий "шатдаун" у США запроваджений з 00:01 середи, 1 жовтня.

3 жовтня законодавці в верхній палаті Конгресу США не змогли ухвалити рішення щодо поновлення фінансування уряду, що продовжило «шатдаун» у країні щонайменше до наступного тижня.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп та Маск наближають США до нового шатдауну
Ілон Маск та Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США розпочався шатдаун — що це означає
Шатдаун у США - що наразі відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Шатдаун" у США не впливає на постачання зброї для України — МЗС
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?