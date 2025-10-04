"Шатдаун" у США загрожує безпеці ядерної зброї — що відбувається

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що припинення роботи уряду (шатдаун) може поставити під загрозу безпеку ядерної зброї, оскільки фінансування національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA) закінчується через 8 днів.
Головні тези:
- Шатдаун у США погрожує безпеці ядерної зброї через припинення фінансування Національної адміністрації ядерної безпеки.
- Міністр енергетики попереджає про ризики для арсеналу ядерної зброї та обладнання у разі тривалого шатдауну.
Ядерна зброя США може опинитися у небезпеці через “шатдаун”
Про це він сказав 2 жовтня.
Він також звинуватив демократів у зволіканні з призначенням понад 20 осіб у його відомстві.
Урядовий "шатдаун" у США запроваджений з 00:01 середи, 1 жовтня.
3 жовтня законодавці в верхній палаті Конгресу США не змогли ухвалити рішення щодо поновлення фінансування уряду, що продовжило «шатдаун» у країні щонайменше до наступного тижня.
