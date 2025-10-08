"Шатдаун" у США. Конгрес не зміг розблокувати фінансування уряду

Верхня палата Конгресу США 8 жовтня провела чергові невдалі голосування двох законопроєктів, представлених демократами й республіканцями, спрямованих на припинення урядового «шатдауну» в країні, який триває вже восьмий день.

Конгрес США не зміг розблокувати фінансування уряду

Голосування засвідчили, що обидві партії досі не можуть дійти компромісу у політичній суперечці навколо пільгового медобслуговування громадян.

Першим на голосування 8 жовтня був виставлений законопроєкт демократів. Вони запропонували в якості компромісу продовжити тимчасове фінансування уряду на обмежений термін, щоби за цей час спокійно обговорити спірне питання з республіканцями. За словами демократів, республіканці всіляко ухиляються від переговорів з цього питання. Поширити

У результаті документ не набрав мінімально необхідних 60 голосів — його підтримали лише 47 сенаторів.

Одразу після цього розпочалося голосування версії республіканців, яка раніше була підтримана Палатою представників, однак щоразу провалювалася в Сенаті. Ініціатива також не пройшла, за неї проголосували лише 54 законодавці.

Цього разу кількість тих, хто підтримав республіканську версію документа, збільшилася на два голоси в порівнянні з попередніми днями.

Тим часом урядовий «шатдаун» у США почав набувати реальних наслідків по всій країні, зокрема, у сфері авіаційних перевезень. Нестача персоналу авіадиспетчерів призвела до затримок рейсів в багатьох крупних аеропортах країни.

Паралельно неурядова Асоціація подорожей США, яка представляє туристичну індустрію країни, повідомила, що лише тиждень «шатдауну» коштує американській туристичній економіці близько 1 млрд дол.