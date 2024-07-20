Сборная Украины по баскетболу победила ОАЭ на турнире William Jones Cup

Мужская сборная Украины одержала свою пятую победу на выставочном турнире William Jones Cup в Тайване.
Главные тезисы
- Сборная Украины одерживает победу над ОАЭ на турнире William Jones Cup со счетом 94:50.
- Алексей Соловьев, Александр Кобзистый и Ростислав Новицкий стали самыми результативными игроками в матче.
- Украина готовится к поединку со Швецией на чемпионате Европы и занимает третье место в итоговой таблице турнира.
Украина занимает третье место в итоговой таблице турнира
Подопечные Виталия Степановского уверенно обыграли сборную ОАЭ с разгромным счетом 94:50, имея преимущество в каждой из четырех четвертей.
Самыми результативными в матче стали Алексей Соловьев с 18 очками, Александр Кобзистый с 17 очками и Ростислав Новицкий, записавший в актив 14 очков и 7 подборов.
Завтра, 21 июля, Украина сыграет против американской команды Future Sports USA, которая пока выиграла всего один матч.
ОАЭ - Украина 50:94 (11:20, 16:24, 10:25, 13:25) /
Украина: Шундель 0+3 подбора, Крутоус 10+3 передачи, Антипов 8+8 подборов, Конев 8+6 подборов + 3 передачи, Новицкий 14+7 подборов – старт; Соловьев 18, Кобзистый 17+5 подборов, Лесик 8+5 подборов, Брынюк 5, Сергеев 4+6 подборов + 3 передачи, Казак 2, Кошеватский 0+6 передач.
За тур до завершения турнира Украина занимает третье место итоговой таблицы с пятью победами в семи матчах, уступая сборным Тайваню А и Филиппин, которым украинцы проиграли (обе сборные идут без поражений).
Евробаскет 2024. Сборная Украины обыграла Молдову
Это вторая победа нашей команды на турнире. На старте чемпионата Европы сборная Украины обыграла Армению (93:60), а Молдова уступила сборной Швеции (35:114).
Самым эффективным игроком в составе сборной Украины стал форвард Даниил Сипало, у которого дабл-дабл – 16 очков и 15 подборов.
Лучшим бомбардиром стал Максим Кличко, набравший 17 очков.
Украина – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)
В третьей игре группового раунда Украина будет противостоять Швеции.
Соперниками украинской сборной на Евробаскете будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова. Три лучшие команды в дивизионе попадут в Дивизион А.
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