Сборная Украины по баскетболу победила ОАЭ на турнире William Jones Cup
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Сборная Украины по баскетболу победила ОАЭ на турнире William Jones Cup

Сборная Украины
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Источник:  ФБУ

Мужская сборная Украины одержала свою пятую победу на выставочном турнире William Jones Cup в Тайване.

Главные тезисы

  • Сборная Украины одерживает победу над ОАЭ на турнире William Jones Cup со счетом 94:50.
  • Алексей Соловьев, Александр Кобзистый и Ростислав Новицкий стали самыми результативными игроками в матче.
  • Украина готовится к поединку со Швецией на чемпионате Европы и занимает третье место в итоговой таблице турнира.

Украина занимает третье место в итоговой таблице турнира

Подопечные Виталия Степановского уверенно обыграли сборную ОАЭ с разгромным счетом 94:50, имея преимущество в каждой из четырех четвертей.

Самыми результативными в матче стали Алексей Соловьев с 18 очками, Александр Кобзистый с 17 очками и Ростислав Новицкий, записавший в актив 14 очков и 7 подборов.

Завтра, 21 июля, Украина сыграет против американской команды Future Sports USA, которая пока выиграла всего один матч.

ОАЭ - Украина 50:94 (11:20, 16:24, 10:25, 13:25) /

Украина: Шундель 0+3 подбора, Крутоус 10+3 передачи, Антипов 8+8 подборов, Конев 8+6 подборов + 3 передачи, Новицкий 14+7 подборов – старт; Соловьев 18, Кобзистый 17+5 подборов, Лесик 8+5 подборов, Брынюк 5, Сергеев 4+6 подборов + 3 передачи, Казак 2, Кошеватский 0+6 передач.

За тур до завершения турнира Украина занимает третье место итоговой таблицы с пятью победами в семи матчах, уступая сборным Тайваню А и Филиппин, которым украинцы проиграли (обе сборные идут без поражений).

Евробаскет 2024. Сборная Украины обыграла Молдову

Это вторая победа нашей команды на турнире. На старте чемпионата Европы сборная Украины обыграла Армению (93:60), а Молдова уступила сборной Швеции (35:114).

Самым эффективным игроком в составе сборной Украины стал форвард Даниил Сипало, у которого дабл-дабл – 16 очков и 15 подборов.

Лучшим бомбардиром стал Максим Кличко, набравший 17 очков.

Украина – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

В третьей игре группового раунда Украина будет противостоять Швеции.

Соперниками украинской сборной на Евробаскете будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова. Три лучшие команды в дивизионе попадут в Дивизион А.

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