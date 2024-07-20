Збірна України з баскетболу перемогла ОАЕ на турнірі William Jones Cup

Чоловіча збірна Україна здобула свою п’яту поспіль перемогу на виставковому турнірі William Jones Cup в Тайвані.

Україна займає третє місце підсумкової таблиці турніру

Підопічні Віталія Степановського впевнено обіграли збірну ОАЕ з розгромним рахунком 94:50, маючи перевагу в кожній з чотирьох чвертей.

Найрезультативнішими в матчі стали Олексій Соловйов з 18 очками, Олександр Кобзистий з 17 очками та Ростислав Новицький, який записав до активу 14 очок та 7 підбирань.

Завтра, 21 липня, Україна зіграє проти американської команди Future Sports USA, яка поки виграла лише один матч.

ОАЕ – Україна 50:94 (11:20, 16:24, 10:25, 13:25) /

Україна: Шундель 0 + 3 підбирання, Крутоус 10 + 3 передачі, Антипов 8 + 8 підбирань, Конєв 8 + 6 підбирань + 3 передачі, Новицький 14 + 7 підбирань – старт; Соловйов 18, Кобзистий 17 + 5 підбирань, Лесик 8 + 5 підбирань, Бринюк 5, Сергєєв 4 + 6 підбирань + 3 передачі, Козак 2, Кошеватський 0 + 6 передач.

За тур до завершення турніру Україна займає третє місце підсумкової таблиці з п’ятьма перемогами в семи матчах, поступаючись збірним Тайваню А та Філіппін, яким українці програли (обидві збірні йдуть без поразок).

Євробаскет 2024. Збірна України обіграла Молдову

Це друга перемога нашої команди на турнірі. На старті чемпіонату Європи збірна Україна обіграла Вірменію (93:60), а Молдова поступилась збірній Швеції (35:114).

Найефективнішим гравцем у складі збірної України став форвард Данііл Сипало, у якого дабл-дабл – 16 очок та 15 підбирань.

Найкращим бомбардиром став Максим Кличко, який набрав 17 очок.

Україна – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

У третій грі групового раунду Україна протистоятиме Швеції.

Суперниками української збірної на Євробаскеті будуть Швеція, Угорщина, Вірменія, Косово та Молдова. Три найкращі команди в дивізіоні потраплять до Дивізіону А.