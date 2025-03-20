Сборная Украины по футболу сыграет с командой Бельгии — где и когда смотреть онлайн
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Спорт
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Сборная Украины по футболу сыграет с командой Бельгии — где и когда смотреть онлайн

футбол
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Источник:  24 канал

Сборная Украины по плей-офф Лиги наций сыграет первый матч с Бельгией 20 марта, второй — 23 марта.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по футболу сыграет с командой Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА 20 и 23 марта.
  • Первый матч состоится в испанской Мурсии, а ответная игра запланирована в Генке.
  • Оба матча можно будет посмотреть онлайн на медиасервисе MEGOGO и на телеканале MEGOGO СПОРТ.

Матч Украина — Бельгия: где и когда смотреть онлайн

В этом месяце сборная Украины проведет два важных матча против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.

Первый из них состоится 20 марта в испанской Мурсии. Этот поединок будет номинально домашним для нашей команды. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Оба матча покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель Лиги наций УЕФА в Украине, на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Комментировать матч Украина — Бельгия будут Вадим Скичко и Вадим Шевякин. Аналитическую студию будут вести Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец. Студия начнется в 20:30, продолжаясь во время перерыва и после финального свистка.

Ответный матч состоится 23 марта в Генке в 21:45. Победитель этой дуэли получит место в Дивизионе А Лиги наций УЕФА, а проигравшая команда проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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