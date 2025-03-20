Збірна України з футболу зіграє з командою Бельгії — де та коли дивитися онлайн
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Збірна України з футболу зіграє з командою Бельгії — де та коли дивитися онлайн

футбол
Джерело:  24 канал

Збірна України у плей-офф Ліги націй зіграє перший матч з Бельгією 20 березня, другий — 23 березня.

Головні тези:

  • Перший матч між Україною та Бельгією відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії, о 21:45 за київським часом.
  • Обидва поєдинки можна переглянути на медіасервісі MEGOGO та на телеканалі MEGOGO СПОРТ.
  • Переможець дуелі отримає місце в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА, а команда, що програє, продовжить турнір у Дивізіоні В.

Матч Україна — Бельгія: де та коли дивитися онлайн

Цього місяця збірна України проведе два важливі матчі проти Бельгії в рамках плей-офф Ліги націй УЄФА.

Перший з них відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії. Цей поєдинок буде номінально домашнім для нашої команди. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Обидва матчі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні, на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL" і безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Коментувати матч Україна — Бельгія будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Аналітичну студію вестимуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а експертами стануть колишні гравці збірної України Олександр Головко та Артем Кравець. Студія розпочнеться о 20:30, продовжуючись під час перерви та після фінального свистка.

Матч-відповідь відбудеться 23 березня в Генку о 21:45. Переможець цієї дуелі отримає місце в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА, а команда, що програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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