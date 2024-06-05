Сборная Украины по пауэрлифтингу побила мировой рекорд
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Сборная Украины по пауэрлифтингу побила мировой рекорд

Министерство молодежи и спорта Украины
Украинские пауэрлифтеры
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Сборная Украины по пауэрлифтингу на чемпионате мира по жиму лежа и классическому жиму лежа в Остине (США) установила мировой рекорд и получила 16 медалей.

Главные тезисы

  • Константин Мусиенко стал абсолютным чемпионом мира, установив рекорд в категории до 105 кг.
  • В командном зачете сборная заняла высокие места, женская сборная - 2 место, мужская - 3.
  • Украинская пауэрлифтинговая сборная продемонстрировала великолепные результаты на чемпионате мира, установив рекорд по количеству медалей.
  • Спортсменка Ярослава Магучих также показала выдающиеся результаты, завоевав золото на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Украинские пауэрлифтеры побили мировой рекорд по количеству медалей

Сборная Украины по пауэрлифтингу на чемпионате мира по жиму лежа и классическому жиму лежа в Остине (США) получила 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Об этом сообщили на странице Министерства молодежи и спорта.

В командном зачете чс из жима лежа наша женская сборная заняла 2 место, а мужская – 3.

Абсолютным чемпионом мира стал Константин Мусиенко, установивший рекорд мира 346,5 кг в весе до 105 кг.

Классический жим лежа:

Взрослые

  • «Серебро»: Анна Рыкун (до 57 кг); Иван Чупринко (до 74 кг); Владимир Цатурян (до 83 кг).

  • "Бронза": Богдан Бонь (до 93 кг); Анна Кадатько (до 63 кг).

Юноши

  • "Золото": Евгения Гевко (до 52 кг).

Юниоры

  • "Золото": Оксана Суходеева (до 43 кг).

Жим лежа:

Взрослые

  • "Золото": Оксана Мотрунчик (до 47 кг); Иван Чупринко (до 74 кг); Лариса Соловьева (до 63 кг); Константин Мусиенко (до 105 кг, рекорд мира – 346,5 кг).

  • "Бронза": Анна Бутурлим (до 57 кг); Виктор Лесковец (до 120 кг).

Юниоры

  • "Золото": Оксана Суходеева (до 43 кг).

  • «Серебро»: Вера Попруга (более 84 кг); Олег Чеботаев (до 74 кг).

Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская спортсменка Ярослава Магучих получила золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Украинка победила в прыжках в высоту, взяв со второй попытки отметку в 2 м. На этой высоте Магучих противостояла Николи Олислагерс.

Австралийка пропустила отметку в 1,97 м, поэтому выступление на двухметровой высоте имело решающее значение в распределении призовых мест. Олислагерс допустила три ошибки, поэтому завершила выступление вне тройки медалистов. Второе место заняла немка Имке Оннен (1,94 м).

В соревновании участвовала также Юлия Левченко, но она завершила выступление, остановившись на отметке в 1,86 м.

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