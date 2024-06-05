Збірна України з пауерліфтингу на чемпіонаті світу з жиму лежачи та класичного жиму лежачи у Остіні (США) встановила світовий рекорд та отримала 16 медалей.

Українські пауерліфтери побили світовий рекорд за кількістю медалей

Збірна України з пауерліфтингу на чемпіонаті світу з жиму лежачи та класичного жиму лежачи у Остіні (США) отримала 7 золотих, 5 срібних та 4 бронзових медалі. Про це повідомили на сторінці Міністерства молоді та спорту України.

В командному заліку чс з жиму лежачи наша жіноча збірна посіла 2 місце, а чоловіча — 3.

Абсолютним чемпіоном світу став Костянтин Мусієнко, який встановив рекорд світу 346,5 кг у вазі до 105 кг.

Класичний жим лежачи:

Дорослі

«Срібло»: Анна Рикун (до 57 кг); Іван Чупринко (до 74 кг); Володимир Цатурян (до 83 кг).

«Бронза»: Богдан Бонь (до 93 кг); Ганна Кадацька (до 63 кг).

Юнаки

«Золото»: Євгенія Гевко (до 52 кг).

Юніори

«Золото»: Оксана Суходєєва (до 43 кг).

Жим лежачи:

Дорослі

«Золото»: Оксана Мотрунчик (до 47 кг); Іван Чупринко (до 74 кг); Лариса Соловйова (до 63 кг); Костянтин Мусієнко (до 105 кг, рекорд світу 346,5 кг).

«Бронза»: Ганна Бутурлим (до 57 кг); Віктор Лесковець (до 120 кг).

Юніори

«Золото»: Оксана Суходєєва (до 43 кг).

«Срібло»: Віра Попруга (понад 84 кг); Олег Чеботаєв (до 74 кг).

Українка Магучіх виборола золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала золото на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Українка перемогла у стрибках у висоту, взявши з другої спроби позначку у 2 м. На цій висоті Магучіх протистояла Ніколі Оліслагерс.

Австралійка пропустила позначку у 1,97 м, тому виступ на двометровій висоті мав вирішальне значення у розподілі призових місць. Оліслагерс припустилася трьох помилок, тому завершила виступ поза трійки медалістів. Друге місце посіла німкеня Імке Оннен (1,94 м).