Сборная Украины выборола "бронзу" на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе

Сборная Украины получила третью награду на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе - "бронза" Павла Коростылева на 25 м из стандартного пистолета.

Павел Коростылев стал брнозовым призером ЧМ-2025 по пулевой стрельбе

В восьмой соревновательный день мирового первенства состоялся финал в дисциплине стрельбы на 25 м из стандартного пистолета среди мужчин. Участие в нем приняли 40 спортсменов, в том числе три украинца — медалисты чемпионатов мира и Европы Павел Коростилев и Максим Городинец, а также Владимир Пастернак.

Лучший результат среди представителей Украины показал Коростылев, который по итогам трех серий по два выстрела набрал 576 очков — 192, 191, 193. Поделиться

По итогам стрельбы украинец занял третье место — опередил чеха Матея Рампулу благодаря большему количеству попаданий в "яблочко" при равном количестве очков.

Городинец с результатом в 567 очков занял 18-е место, а Пастернак стал 31-м — 553 очка. Победитель также определился благодаря большему количеству попаданий в "яблочко".

ЧМ-2025 по пулевой стрельбе. Одиночные соревнования (стандартный пистолет, 25 м)

Адриан Шауб (Швейцария) — 576 очков (18 попаданий в "яблочко") Чхо Йон Че (Республика Корея) — 576 (15) Павел Коростылев (Украина) — 573 (17)

"Бронза" Коростылева — третья медаль Украины на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе. До этого Коростылев в команде с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным завоевал "бронзу" в стрельбе с 50 м из малокалиберного пистолета, а также Городинец выиграл "серебро" в стрельбе с 25 метров со скоростного пистолета.