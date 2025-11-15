Сборная Украины выборола "бронзу" на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе
Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины получила третью награду на чемпионате мира-2025 по пулевой стрельбе - "бронза" Павла Коростылева на 25 м из стандартного пистолета.

Главные тезисы

  • Сборная Украины завоевала бронзу на Чемпионате мира по пулевой стрельбе 2025 года благодаря выступлению Павла Коростылева.
  • На соревнованиях по стрельбе на 25 м из стандартного пистолета принимали участие спортсмены из 40 стран.
  • Павел Коростылев стал бронзовым призером чемпионата, набрав 576 очков и опередив чеха Матея Рампулу.

Павел Коростылев стал брнозовым призером ЧМ-2025 по пулевой стрельбе

В восьмой соревновательный день мирового первенства состоялся финал в дисциплине стрельбы на 25 м из стандартного пистолета среди мужчин. Участие в нем приняли 40 спортсменов, в том числе три украинца — медалисты чемпионатов мира и Европы Павел Коростилев и Максим Городинец, а также Владимир Пастернак.

Лучший результат среди представителей Украины показал Коростылев, который по итогам трех серий по два выстрела набрал 576 очков — 192, 191, 193.

По итогам стрельбы украинец занял третье место — опередил чеха Матея Рампулу благодаря большему количеству попаданий в "яблочко" при равном количестве очков.

Городинец с результатом в 567 очков занял 18-е место, а Пастернак стал 31-м — 553 очка. Победитель также определился благодаря большему количеству попаданий в "яблочко".

ЧМ-2025 по пулевой стрельбе. Одиночные соревнования (стандартный пистолет, 25 м)

  1. Адриан Шауб (Швейцария) — 576 очков (18 попаданий в "яблочко")

  2. Чхо Йон Че (Республика Корея) — 576 (15)

  3. Павел Коростылев (Украина) — 573 (17)

"Бронза" Коростылева — третья медаль Украины на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе. До этого Коростылев в команде с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным завоевал "бронзу" в стрельбе с 50 м из малокалиберного пистолета, а также Городинец выиграл "серебро" в стрельбе с 25 метров со скоростного пистолета.

Также Коростилев добавил в свой актив 11-ю медаль в карьере на чемпионатах мира — четыре "золота", два "серебра" и четыре "бронзы". В частности, третий раз Павел получил награду в стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 м (в 2018 и 2022 годах выигрывал "золото").

