Збірна України здобула "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби

Збірна України здобула третю нагороду на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби — "бронза" Павла Коростильова на 25 м зі стандартного пістолета.

Павло Коростильов став брнозовим призером ЧС-2025 з кульової стрільби

У восьмий змагальний день світової першості відбувся фінал у дисципліні стрільби на 25 м зі стандартного пістолета серед чоловіків. Участь у ньому взяли 40 спортсменів, зокрема три українці — медалісти чемпіонатів світу та Європи Павло Коростильов й Максим Городинець, а також Володимир Пастернак.

Найкращий результат серед представників України показав Коростильов, який за підсумком трьох серій по два постріли набрав 576 очок — 192, 191, 193. Поширити

За підсумками стрільби українець посів третє місце — випередив чеха Матея Рампулу завдяки більшій кількості потраплянь у "яблучко" за рівної кількості очок.

Городинець з результатом в 567 очок посів 18-те місце, натомість Пастернак став 31-м — 553 очки. Переможець також визначився завдяки більшій кількості потраплянь у "яблучко".

ЧС-2025 з кульової стрільби. Одиночні змагання (стандартний пістолет, 25 м)

Адріан Шауб (Швейцарія) — 576 очок (18 потраплянь у "яблучко") Чхо Йон Че (Республіка Корея) — 576 (15) Павло Коростильов (Україна) — 573 (17)

"Бронза" Коростильова — третя медаль України на ЧС-2025 зі кульової стрільби. До цього Коростильов у команді з Олегом Омельчуком й Віктором Банькіним здобув "бронзу" у стрільби з 50 м з малокаліберного пістолета, а також Городинець виграв "срібло" у стрільбі з 25 метрів зі швидкісного пістолета.