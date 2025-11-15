Збірна України здобула "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби

Збірна України здобула третю нагороду на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби — "бронза" Павла Коростильова на 25 м зі стандартного пістолета.
Головні тези:
- На чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби український спортсмен виборов бронзову медаль у дисципліні стрільби на 25 м зі стандартного пістолета.
- У змаганнях взяли участь спортсмени зі 40 країн, серед яких були представники України Павло Коростильов, Максим Городинець і Володимир Пастернак.
Павло Коростильов став брнозовим призером ЧС-2025 з кульової стрільби
У восьмий змагальний день світової першості відбувся фінал у дисципліні стрільби на 25 м зі стандартного пістолета серед чоловіків. Участь у ньому взяли 40 спортсменів, зокрема три українці — медалісти чемпіонатів світу та Європи Павло Коростильов й Максим Городинець, а також Володимир Пастернак.
За підсумками стрільби українець посів третє місце — випередив чеха Матея Рампулу завдяки більшій кількості потраплянь у "яблучко" за рівної кількості очок.
Городинець з результатом в 567 очок посів 18-те місце, натомість Пастернак став 31-м — 553 очки. Переможець також визначився завдяки більшій кількості потраплянь у "яблучко".
ЧС-2025 з кульової стрільби. Одиночні змагання (стандартний пістолет, 25 м)
Адріан Шауб (Швейцарія) — 576 очок (18 потраплянь у "яблучко")
Чхо Йон Че (Республіка Корея) — 576 (15)
Павло Коростильов (Україна) — 573 (17)
"Бронза" Коростильова — третя медаль України на ЧС-2025 зі кульової стрільби. До цього Коростильов у команді з Олегом Омельчуком й Віктором Банькіним здобув "бронзу" у стрільби з 50 м з малокаліберного пістолета, а також Городинець виграв "срібло" у стрільбі з 25 метрів зі швидкісного пістолета.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-