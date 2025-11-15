Збірна України здобула "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби
Збірна України здобула "бронзу" на ЧС-2025 з кульової стрільби

Коростильов
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України здобула третю нагороду на чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби — "бронза" Павла Коростильова на 25 м зі стандартного пістолета.

Головні тези:

  • На чемпіонаті світу-2025 з кульової стрільби український спортсмен виборов бронзову медаль у дисципліні стрільби на 25 м зі стандартного пістолета.
  • У змаганнях взяли участь спортсмени зі 40 країн, серед яких були представники України Павло Коростильов, Максим Городинець і Володимир Пастернак.

Павло Коростильов став брнозовим призером ЧС-2025 з кульової стрільби

У восьмий змагальний день світової першості відбувся фінал у дисципліні стрільби на 25 м зі стандартного пістолета серед чоловіків. Участь у ньому взяли 40 спортсменів, зокрема три українці — медалісти чемпіонатів світу та Європи Павло Коростильов й Максим Городинець, а також Володимир Пастернак.

Найкращий результат серед представників України показав Коростильов, який за підсумком трьох серій по два постріли набрав 576 очок — 192, 191, 193.

За підсумками стрільби українець посів третє місце — випередив чеха Матея Рампулу завдяки більшій кількості потраплянь у "яблучко" за рівної кількості очок.

Городинець з результатом в 567 очок посів 18-те місце, натомість Пастернак став 31-м — 553 очки. Переможець також визначився завдяки більшій кількості потраплянь у "яблучко".

ЧС-2025 з кульової стрільби. Одиночні змагання (стандартний пістолет, 25 м)

  1. Адріан Шауб (Швейцарія) — 576 очок (18 потраплянь у "яблучко")

  2. Чхо Йон Че (Республіка Корея) — 576 (15)

  3. Павло Коростильов (Україна) — 573 (17)

"Бронза" Коростильова — третя медаль України на ЧС-2025 зі кульової стрільби. До цього Коростильов у команді з Олегом Омельчуком й Віктором Банькіним здобув "бронзу" у стрільби з 50 м з малокаліберного пістолета, а також Городинець виграв "срібло" у стрільбі з 25 метрів зі швидкісного пістолета.

Також Коростильов додав до свого активу 11-ту медаль у кар'єрі на чемпіонатах світу — чотири "золота", два "срібла" й чотири "бронзи". Зокрема втретє Павло здобув нагороду у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 м (у 2018 та 2022 роках вигравав "золото").

