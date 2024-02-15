Сборная Украины завоевала 6 медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Укоаинки Анна Давыдова и Светлана Самуляк завоевали 6 медалей в третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Двойной подиум Давыдовой и Самуляк

Сборная Украины завоевала сразу шесть медалей в третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Награды принесли Анна Давыдова и Светлана Самуляк.

Евро-2024 в болгарской Софии стартовал во вторник, 13 февраля. Первую медаль Украины принес Павел Залипский , взявший "серебро" в рывке в весе до 61 кг. Впоследствии Камила Конотоп третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы (до 59 кг).

Медальное наследие сборной Украины на чемпионате Европы удалось увеличить Анне Давыдовой и Светлане Самуляк . Они триумфально выступили в категории до 64 кг.

Украинки начали соревнование по рывку, в котором Светлана Самуляк попыталась на 101 кг и завоевала малую золотую медаль. Зато Давыдова стала второй с результатом в 100 кг.

В толчке борьбу украинским атлеткам навязала полька Виктория Волк. Она осилила 121 кг и получила малое "золото", опередив Давыдову (120 кг). Самуляк показала третий результат – 118 кг.

По сумме многоборья чемпионкой Европы стала Анна Давыдова. Серебряная награда досталась Светлане Самуляке, которая минимально уступила партнерше по сборной. Всего Давыдова и Самуляк принесли Украине шесть медалей, из них две большие.

Что означают результаты украинских спортсменок

Анна Давыдова завоевала дебютные медали в рамках чемпионата Европы и впервые стала чемпионкой континента.

Светлана Самуляк стала серебряным призером Евро во второй раз подряд. На прошлогоднем турнире она проиграла "золото" румынке Андрее Котруте в весе до 55 кг.

Украина получила уже десять наград на Евро-2024, из них три большие: два "золота" и "серебро". Сборная занимает второе место в медальном зачете всех наград, уступая только Турции (15).