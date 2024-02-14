Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Камила Конотоп второй раз подряд получила звание абсолютной чемпионки Европы по тяжелой атлетике. На соревнованиях в Софии украинка выиграла три золотые награды в весовой категории до 59 кг.

Конотоп завоевала звание абсолютной чемпионки Европы

Камила Конотоп становилась абсолютной чемпионкой Европы в 2021 и 2023 годах. На прошлогоднем чемпионате Камила установила личный рекорд на этом уровне – 235 кг по сумме выступлений в рывке и толчке.

Об этом сообщил НОК Украины.

В 2024 году Конотоп уверенно отстоял все три титула, находясь вне конкуренции в обеих дисциплинах — рывке и толчке.

В рывке победной стала попытка украинки на 105 кг — на четыре кг больше серебряного призера из Бельгии Нины Стеркс. Конотоп попыталась обновить собственный рекорд на крупных международных форумах - осилить 108 кг, однако не реализовала третью попытку.

В толчке Конотоп также опередила серебряный призер на шесть кг — 125 кг во второй попытке против 119 кг финской тяжелоатлетки Сары Ретулайнен, говорится в сообщении. Поделиться

Лишь дважды на крупных международных форумах Камила демонстрировала лучший результат – 129 кг на Евро и 130 кг на чемпионате мира в 2023 году.

Одержав два "золота", Конотоп гарантировала себе победу в двоеборье. По итоговому наследию она опередила на 15 кг француженку Дору Чакунте, которая выиграла "бронзу" в рывке.

Что означает результат Камилы Конотоп

Третий раз в карьере — после 2021 и 2023 годов — украинка стала абсолютной чемпионкой Европы.

Конотоп неизменно собирает по три награды на четвертом Евро подряд. Только на чемпионате 2022 года в албанской Тиране она сменила "золото" на два "серебра" - в рывке и по сумме двоеборья.

В толчке Конотоп в четвертый раз подряд выигрывает "золото" чемпионата Европы. В 2021-2022 годах она сделала это в категории до 55 кг, в 2023-2024 годах – до 59 кг.

Конотоп принесла сборной Украины первую большую медаль Евро-2024, а также четвертую малую – "серебро" толчка в мужских соревнованиях до 61 кг в предыдущий день выиграл Павел Залипский.

Как Жан Беленюк выступил на ЧЕ по борьбе

Беленюк выступил в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Это был его первый чемпионат через три года.

Олимпийский чемпион стартовал с победы - со счетом 3:1 поборол Нику Ожога из Румынии.

Однако в четвертьфинале украинец уступил россиянину Александру Комарову, ныне выступающему под флагом Сербии.

Комаров вышел в финал, а Беленюк победил венгра Иштвана Такача.