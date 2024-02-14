Українка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка Каміла Конотоп вдруге поспіль здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики. На цьогорічних змаганнях у Софії українка виграла три золоті нагороди у ваговій категорії до 59 кг.

Конотоп виборола звання абсолютної чемпіонки Європи

Каміла Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021 та 2023 роках. На минулорічному чемпіонаті Каміла встановила особистий рекорд на цьому рівні — 235 кг за сумою виступів у ривку та поштовху.

Про це повідомив НОК України.

У 2024 році Конотоп впевнено відстояла всі три титули, перебуваючи поза конкуренцію в обох дисциплінах — ривку та поштовху.

У ривку переможною стала спроба українки на 105 кг — на чотири кг більше за срібну призерку з Бельгії Ніну Стеркс. Конотоп спробувала оновити власний рекорд на великих міжнародних форумах — подужати 108 кг, проте не реалізувала третю спробу.

У поштовху Конотоп також випередила срібну призерку на шість кг — 125 кг у другій спробі проти 119 кг фінської важкоатлетки Сари Ретулайнен, – йдеться у повідомленні. Поширити

Лише двічі на великих міжнародних форумах Каміла демонструвала кращий результат — 129 кг на Євро та 130 кг на чемпіонаті світу в 2023 році.

Здобувши два "золота", Конотоп гарантувала собі перемогу в двоборстві. За підсумковим доробком вона випередила на 15 кг француженку Дору Чакунте, яка виграла "бронзу" в ривку.

Що означає результат Каміли Конотоп

Втретє в кар'єрі — після 2021 та 2023 років — українка стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Конотоп незмінно збирає по три нагороди на четвертому Євро поспіль. Лише на чемпіонаті 2022 року в албанській Тирані вона змінила "золото" на два "срібла" — в ривку та за сумою двоборства.

У поштовху Конотоп вчетверте поспіль виграє "золото" чемпіонату Європи. У 2021-2022 роках вона зробила це в категорії до 55 кг, у 2023-2024 роках — до 59 кг.

Конотоп принесла збірній Україні першу велику медаль Євро-2024, а також четверту малу — "срібло" поштовху в чоловічих змаганнях до 61 кг у попередній день виграв Павло Заліпський.

Як Жан Беленюк виступив на ЧЄ з боротьби

Беленюк виступив у фіналі турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Це був його перший чемпіонат за три роки.

Олімпійський чемпіон стартував з перемоги — з рахунком 3:1 поборов Ніку Ожога з Румунії.

Однак у чвертьфіналі українець поступився росіянину Алєксандру Комарову, що нині виступає під прапором Сербії.

Комаров вийшов у фінал, а Беленюк переміг угорця Іштвана Такача.