Збірна України здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Укоаїнки Ганна Давидова та Світлана Самуляк вибороли 6 медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики.

Подвійний подіум Давидової та Самуляк

Збірна України здобула одразу шість медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики. Нагороди принесли Ганна Давидова і Світлана Самуляк.

Євро-2024 у болгарській Софії стартував у вівторок, 13 лютого. Першу медаль Україні приніс Павло Заліпський, який взяв "срібло" у ривку у вазі до 61 кг. Згодом Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи (до 59 кг).

Медальний доробок збірної України на чемпіонаті Європи вдалось збільшити Ганні Давидовій і Світлані Самуляк. Вони тріумфально виступили у категорії до 64 кг.

Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Натомість Давидова стала другою з результатом у 100 кг.

Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.

За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.

Що означають результати українських спортсменок

Ганна Давидова завоювала дебютні медалі у межах чемпіонату Європи та вперше стала чемпіонкою континенту.

Світлана Самуляк стала срібною призеркою Євро вдруге поспіль. На торішньому турнірі вона програла "золото" румунці Андреї Котруті у вазі до 55 кг.

Україна здобула вже десять нагород на Євро-2024, з них три — великі: два "золота" і "срібло". Збірна посідає друге місце у медальному заліку усіх нагород, поступаючись лише Туреччині (15).