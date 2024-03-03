Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия
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Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия

Национальный олимпийский комитет Украины
Стрелок
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Успешно завершила свои выступления на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в венгерском Дьере сборная Украины. Нашим спортсменам удалось завоевать суммарно 7 наград: 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую.

Украинские спортсмены завоевали 7 медалей на ЧЕ по стрельбе

Чемпионами континента по стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд стали Елена Костевич и Олег Омельчук. В матче за «золото» украинцы были точнее соперников из Австрии Сильвии Штайнер и Ричарда Цехмайстера — 17:11.

Об этом сообщил НОК Украины и олимпийская команда.

Чемпионами Европы по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в категории «трио» стали Сергей Кулиш, Святослав Гудзий и Олег Царьков. В финале наши стрелки были точнее соперников из Хорватии — 17:11.

В таком же составе украинские мужчины получили серебро в командной стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Сергей Кулиш, Святослав Гудзий и Олег Царьков набрали 1887,6 очка и на 6 десятых очка опередили команду Хорватии (1887,0).

Серебро в упражнении трио в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин получили Елена Костевич, Юлия Исаченко и Вилена Бевз. В матче за золотую медаль украинки уступили два очка венгерскому трио — 15:17.

Также серебряными призерами в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, категория трио, стала наша мужская команда: Олег Омельчук, Павел Коростылев и Виктор Банькин. В финале наши стрелки уступили соперникам из Турции со счетом 11:17.

Еще раньше две награды завоевали женская и мужская команды в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

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В квалификации украинцы были вторыми, а в финале одолели чемпионов мира-2022 Сильвию Штайнер и Рикарда Цехмейстера из Австрии. Счет противостояния 17:11.

Это первая золотая медаль для Костевича и Омельчука на ЧЕ в миксте из пневматического пистолета. Костевич завоевала седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы, Омельчук – третью.

В этой дисциплине выступала еще одна украинка пара – Юлия Исаченко и Виктор Банькин в квалификации заняли 22 место.

Накануне Костевич, Исаченко и Вилена Бевз завоевали серебро в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ, Банькин, Коростылев и Омельчук — бронзу.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 2 марта.

В прошлом году Елена Костевич стала серебряным призером чемпионата мира по олимпийской дисциплине (малокалиберный пистолет, 25 м).

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