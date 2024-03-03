Збірна України завоювала 7 медалей на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї

Успішно завершила свої виступи на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї в угорському Дьєрі збірна України. Нашим спортсменам вдалося завоювати сумарно 7 нагород: 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову.

Українські спортсмени вибороли 7 медалей на ЧЄ зі стрільби

Чемпіонами континенту у стрільбі з пневматичного пістолету серед змішаних команд стали Олена Костевич та Олег Омельчук. У матчі за «золото» українці були влучнішими за суперників з Австрії Сільвії Штайнер та Річарда Цехмайстера — 17:11.

Про це повідомив НОК України та олімпійська команда.

Чемпіонами Європи у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м у категорії «тріо» стали Сергій Куліш, Святослав Гудзий та Олег Царьков. У фіналі наші стрільці були влучнішими за суперників з Хорватії — 17:11.

У такому ж складі українські чоловіки здобули «срібло» у командній стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м. Сергій Куліш, Святослав Гудзий та Олег Царьков набрали 1887,6 очка та на 6 десятих очка випередили команду Хорватії (1887,0).

«Срібло» у вправі «тріо» у стрільбі з пневматичного пістолета серед жінок здобули Олена Костевич, Юлія Ісаченко та Вілена Бевз. У матчі за золоту медаль українки поступилися двома очками угорському тріо — 15:17.

Також срібними призерами у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, категорія «тріо», стала наша чоловіча команда: Олег Омельчук, Павло Коростильов та Віктор Банькін. У фіналі наші стрілки поступилися суперникам з Туреччини з рахунком 11:17. Поширити

Ще раніше дві нагородивибороли жіноча і чоловіча команди у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Українці перемогли на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

У кваліфікації українці були другими, а в фіналі здолали чемпіонів світу-2022 Сільвію Штайнер та Рікарда Цехмейстера з Австрії. Рахунок протистояння 17:11.

Це перша золота медаль для Костевич та Омельчука на ЧЄ у міксті з пневматичного пістолета. Костевич завоювала сьому золоту медаль на чемпіонатах Європи, Омельчук — третю.

У цій дисципліні виступала ще одна українка пара — Юлія Ісаченко та Віктор Банькін у кваліфікації посіли 22 місце.

Напередодні Костевич, Ісаченко та Вілєна Бевз здобули срібло у стрільбі з пневматичного пістолета на ЧЄ, Банькін, Коростильов та Омельчук — бронзу.

Відзначимо, що чемпіонат Європи завершиться 2 березня.

Торік Олена Костевич стала срібною призеркою чемпіонату світу в олімпійській дисципліні (малокаліберний пістолет, 25 м).