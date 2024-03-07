Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новый перехват, в котором российский оккупант жалуется на стремительную деградацию армии РФ.
Солдат РФ рассказал правду о российской армии
Российский оккупант высмеивает способность армии РФ захватить Киев.
Он обращает внимание на то, что «Авдеевку взяли, распели, как будто пол Украины взяли».
Кроме того, захватчик признает успешность бойцов ВСУ на фронте.
Более того, оккупант жалуется, что им не дают стрелять и утверждает, что "3-4 снаряда - лимит";
По убеждению оккупанта, вагнеровцы пошли на Москву из-за серьезных проблем с боеприпасами.
Потери армии РФ по состоянию на 7 марта
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков - 6695 (+17) ед;
боевых бронированных машин - 12779 (+51) ед;
артиллерийских систем - 10350 (+42) ед;
РСЗО - 1009 (+1) ед.;
средства ПВО - 701 ед;
самолетов - 347 ед;
вертолетов - 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42) ед;
крылатые ракеты - 1919 (+1) ед;
корабли/катера - 26 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53) ед;
специальная техника - 1647 (+5) ед.
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