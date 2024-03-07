Сброд и мусор. Солдат РФ разоблачил армию России — перехват
Категория
Украина
Дата публикации

Сброд и мусор. Солдат РФ разоблачил армию России — перехват

ГУР
солдат РФ
Читати українською

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало новый перехват, в котором российский оккупант жалуется на стремительную деградацию армии РФ.

Солдат РФ рассказал правду о российской армии

Российский оккупант высмеивает способность армии РФ захватить Киев.

Он обращает внимание на то, что «Авдеевку взяли, распели, как будто пол Украины взяли».

Кроме того, захватчик признает успешность бойцов ВСУ на фронте.

Отбиваются неплохо, нах*й. Они точнее бл-дь, стреляют, чаще, нах*й. В них вброс больше, снарядов больше. народа может меньше, но зато они артиллерией все перекрывают, они бросают все сюда, – заявляет солдат РФ.

Более того, оккупант жалуется, что им не дают стрелять и утверждает, что "3-4 снаряда - лимит";

По убеждению оккупанта, вагнеровцы пошли на Москву из-за серьезных проблем с боеприпасами.

Боеприпасов немного, войска не обучены… 600 человек наших умерло за 1,5 месяца этого штурма. кто-нибудь сказал об этом по телевизору, нах*й? Здесь порой воды нет, нах*й, тоже никогда ничего не скажет – «у нас все отлично», – жалуется солдат РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков - 6695 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин - 12779 (+51) ед;

  • артиллерийских систем - 10350 (+42) ед;

  • РСЗО - 1009 (+1) ед.;

  • средства ПВО - 701 ед;

  • самолетов - 347 ед;

  • вертолетов - 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42) ед;

  • крылатые ракеты - 1919 (+1) ед;

  • корабли/катера - 26 ед.;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53) ед;

  • специальная техника - 1647 (+5) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ опровергли вбросы об отсутствии действенной обороны в Донецкой области
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 17 танков и 42 артсистемы
Генштаб ВСУ
РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда ВСУ могут перейти в контрнаступление — объяснение эксперта
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?