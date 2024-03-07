Солдат РФ рассказал правду о российской армии

Российский оккупант высмеивает способность армии РФ захватить Киев.

Он обращает внимание на то, что «Авдеевку взяли, распели, как будто пол Украины взяли».

Кроме того, захватчик признает успешность бойцов ВСУ на фронте.

Отбиваются неплохо, нах*й. Они точнее бл-дь, стреляют, чаще, нах*й. В них вброс больше, снарядов больше. народа может меньше, но зато они артиллерией все перекрывают, они бросают все сюда, – заявляет солдат РФ. Поделиться

Более того, оккупант жалуется, что им не дают стрелять и утверждает, что "3-4 снаряда - лимит";

По убеждению оккупанта, вагнеровцы пошли на Москву из-за серьезных проблем с боеприпасами.

Боеприпасов немного, войска не обучены… 600 человек наших умерло за 1,5 месяца этого штурма. кто-нибудь сказал об этом по телевизору, нах*й? Здесь порой воды нет, нах*й, тоже никогда ничего не скажет – «у нас все отлично», – жалуется солдат РФ. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а из техники уничтожено: