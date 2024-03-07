ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 17 танков и 42 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 421430 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6695 (+17) ед;

боевых бронированных машин - 12779 (+51) ед;

артиллерийских систем - 10350 (+42) ед;

РСЗО - 1009 (+1) ед;

средства ПВО - 701 ед;

самолетов - 347 ед;

вертолетов - 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42) ед;

крылатые ракеты - 1919 (+1) ед;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53) ед;

специальная техника - 1647 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 16 атак в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.