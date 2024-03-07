ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 17 танков и 42 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи военных РФ, 17 танков и 42 артсистемы

Генштаб ВСУ
РФ
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 421430 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 6695 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин - 12779 (+51) ед;

  • артиллерийских систем - 10350 (+42) ед;

  • РСЗО - 1009 (+1) ед;

  • средства ПВО - 701 ед;

  • самолетов - 347 ед;

  • вертолетов - 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42) ед;

  • крылатые ракеты - 1919 (+1) ед;

  • корабли/катера - 26 ед.;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53) ед;

  • специальная техника - 1647 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 16 атак в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки, противник совершил и безуспешное штурмовое действие, — отмечает Генштаб.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ опровергли вбросы об отсутствии действенной обороны в Донецкой области
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ в половину ограничили деятельность авиации РФ
Су-34
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ в течение суток отразили 76 атак армии РФ — Генштаб
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?